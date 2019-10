Croma-Pharma GmbH espande il suo portfolio skincare con l'introduzione di elure™

Croma completa il suo portofolio skincare con una soluzione avanzata di schiarimento cutaneo: elure™

LEOBENDORF, Austria, 28 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Croma da sempre si pone l'obiettivo di proporre ai propri clienti un portfolio di prodotti sicuri ed efficaci per supportarli nel loro lavoro quotidiano. Con l'acquisizione dei diritti di distribuzione per i suoi mercati strategici di elure™, Croma può ora offrire, nei paesi dove opera direttamente, un nuovo ed innovativo skincare specifico per il trattamento delle iperpigmentazioni cutanee.

Un approccio esclusivo per la regolazione della pigmentazione

La soluzione avanzata ad azione schiarente elure™ è una linea cosmetica con una potente formula attiva che ha dimostrato clinicamente di diminuire delicatamente ma rapidamente le macchie scure della pelle e di migliorarne contestualmente il tono. La formula si basa sulla scoperta scientifica esclusiva di una sostanza presente in natura, registrata con il nome Melanozyme™, che è in grado di ridurre la visibilità delle macchie cutanee ostinate e di correggere al contempo le disomogeneità cutanee per rivelare una carnagione più chiara e luminosa. La linea elure™ non utilizza agenti aggressivi o esfolianti, può essere quindi utilizzata tutto l'anno ed è adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. I prodotti sono disponibili a partire dal 1° novembre 2019.

Informazioni su Rakuto Bio Technologies Ltd. (RBT)

Rakuto Bio Technologies Ltd. è un'azienda biotecnologica con sede in Israele. Con elure™ ha inventato una soluzione schiarente esclusiva perchè in grado di disgregare in modo diretto, non aggressivo e selettivo la melanina, causa della iperpigmentazioni cutanee.

Informazioni su Croma-Pharma GmbH

Fondata nel 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) è un'azienda familiare austriaca specializzata nella produzione di siringhe di acido ialuronico per i campi della medicina estetica, dell'oftalmologia e dell'ortopedia. Oltre ai filler all'acido ialuronico, prodotti nel suo stabilimento in Austria e che rappresenta il suo prodotto principale, Croma commercializza anche fili in PDO, in collaborazione con Arthrex il plasma arricchito di piastrine (PRP) così come il sistema di skincare Universkin™ ed elure™. Attualmente Croma controlla internazionalmente 12 società commerciali e distribuisce i suoi prodotti in più di 70 paesi del mondo.

Contatto

CROMA-PHARMA GmbH

Stefanie Höhn

Direttore comunicazioni aziendali

Cromazeile 2

A-2100 Leobendorf

Telefono: +43-676-846868-190

E-Mail: stefanie.hoehn@croma.at

Sito web: www.croma.at

SOURCE CROMA-PHARMA GmbH