Cut-Tex® PRO chiede agli stilisti di contribuire alla protezione contro i furti che si verificheranno con la fine del lockdown

E aggiunge: "Sostituire zaini o borse tradizionali con una borsa a prova di furto, realizzata in materiali resistenti al taglio, è un ottimo punto di partenza.

"Voglio vedere un maggior numero di queste borse sul mercato, realizzate secondo standard elevati e con materiali di cui le persone possono fidarsi, ma conservando una linea trendy per l'uso quotidiano."

Inoltre suggerisce: "C'è il rischio di un aumento dei casi di furto di effetti personali a causa della perdita di guadagni registrata nel Regno Unito a partire da marzo 2020"

Questa preoccupazione si basa sull'aumento del 25% dei furti di effetti personali registrato nella prima serie di dati trimestrali ufficiali sulla criminalità dopo la recessione del 2009.

Questo aumento del numero di "effrazioni e borseggi" è accompagnato da un +5% nel numero di rapine con arma da taglio, confrontando i dati di ottobre-dicembre 2008 con lo stesso periodo del 2007.

Nel 2008 i tassi di disoccupazione erano al 5%, ma alla fine del 2011 quasi 2,7 milioni di persone sono rimaste disoccupate. Il tasso di disoccupazione trimestrale ha raggiunto l'8,4%.

Secondo l'Office for National Statistics, nel febbraio 2021 vi erano 693.000 dipendenti in meno rispetto al febbraio 2020, con un tasso di disoccupazione del 5%, in potenziale crescita.

Robert continua: "Quando le persone torneranno a uscire, potrebbe verificarsi la tempesta perfetta di festeggiamenti e crimini opportunistici a causa della disoccupazione legata alla pandemia.

"È essenziale che i cittadini siano preparati a tutti i rischi potenziali, in modo da poter festeggiare in sicurezza. Invitiamo i designer a contattarci proprio a questo scopo."

Informazioni su Cut-Tex® PRO

Cut-Tex® PRO è un tessuto di fama mondiale resistente a tagli, strappi e abrasioni. Con oltre 10 anni di ricerca, sviluppo e test alle spalle, è affidabile nel proteggere i soggetti a rischio da infortuni sul lavoro e aggressioni con arma da taglio, in tutto il mondo.

