Da Riyadh a Dhahran: Ithra accoglie il FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola e organizza talk session con importanti star del calcio

Tanween ospita talk session con le stelle del calcio David Villa e Sami Al-Jaber .

e . Ithra è l'ultima tappa del FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola prima di raggiungere il Qatar .

DHAHRAN, Arabia Saudita, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola ha concluso la penultima tappa del suo tour mondiale presso il King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra), prima di dirigersi verso il Qatar.

Nell'ambito del tour, l'originale trofeo FIFA World Cup™ ha viaggiato in 51 Paesi e territori visitando per la prima volta tutte le 32 nazioni che si sono qualificate per la FIFA World Cup™. La penultima tappa del Trophy Tour è stata ospitata nelle città di Jeddah, Riyad e Dhahran, per celebrare l'avvio del conto alla rovescia per il calcio d'inizio della FIFA World Cup 2022™ in Qatar.

Gli eventi fanno parte del quinto FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola, che invita gli appassionati di calcio ad ammirare il simbolo più iconico del calcio e a vivere la vera magia del più grande e atteso evento sportivo del mondo, la FIFA World Cup 2022™. L'unico e solo trofeo originale FIFA World Cup™, in oro massiccio, lo stesso trofeo consegnato dalla FIFA alla squadra vincitrice della FIFA World Cup™, è esposto per i fan.

L'evento faceva parte della serie di incontri Tanween di Ithra "Football: The Great Game of Collaboration", che si è tenuto sabato 12 novembre 2022 come uno dei talk presentati dalla quinta edizione della stagione di creatività Tanween di Ithra. La sessione ha affrontato diversi argomenti sulla passione per il calcio, presentati dalla stella del calcio spagnolo e leggenda della FIFA, David Villa, dal giocatore internazionale saudita, Sami Al-Jaber, da Yasser Almisehal, Presidente della Federazione calcistica dell'Arabia Saudita e da Nazli Berberoglu, Direttore Generale della Federazione calcistica dell'Arabia Saudita della FIFA World Cup 2022™ presso The Coca-Cola Company. La sessione è stata moderata dal giornalista sportivo Khaled Alarafah.

La sessione ha esplorato le storie più importanti dei relatori sulle vittorie e i fallimenti del calcio, su come questo gioco popolare ispiri il pubblico attraverso il potere della creatività e su come il suo impatto si manifesti nella vita delle persone in quanto riunisce squadre, tifosi, nazioni e persone di tutto il mondo, accomunate dall'amore per questo sport.

La sessione ha inoltre analizzato il processo creativo su più fronti, come il dialogo e l'influenza sugli altri, per portare avanti processi creativi basati sul principio della cooperazione, in quanto rappresenta l'impatto della "collaborazione", vale a dire il tema di Tanween per il 2022, che sta conducendo le sue attività all'insegna dello slogan: "Collaborare per creare". La sessione ha incluso la ricerca dei mezzi migliori per collaborare con, per e tramite gli altri, nonché la misura in cui la collaborazione culturale, anche con la natura, può realizzarsi attraverso la tecnologia per servire le nostre comunità.

Il FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola, che ha iniziato il suo tour coast-to-coast con l'atterraggio all'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda l'11 novembre, è stato organizzato in collaborazione con il Ministero dello Sport saudita e la Federazione calcistica dell'Arabia Saudita (SAFF). Dopo una serie di visite iconiche alla King Abdulaziz Sports City e a Jeddah Corniche, il trofeo è volato a Riyad per un evento riservato ai VIP ad At-Ṭurayf presso al-Dirʿiyya per un'esperienza con il Trofeo originale al Granada Mall. Ithra sarà l'ultima tappa del tour in Arabia Saudita prima del Qatar, dove rimarrà per tutta la durata del torneo.

The Coca-Cola Company vanta un rapporto di lunga data con la FIFA dal 1976 ed è sponsor ufficiale della FIFA World Cup™ dal 1978. Coca-Cola ha fatto pubblicità in tutti gli stadi della FIFA World Cup™ dal 1950 ed è da sempre un'azienda sostenitrice del calcio a tutti i livelli. È la quinta volta che Coca-Cola e FIFA si uniscono per portare il FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola in giro per il mondo.

Informazioni sul King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra):

Il King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra), con sede a Dhahran, nell'Arabia Saudita orientale, è un centro pubblico creativo e interattivo che ospita laboratori, spettacoli, eventi, mostre ed esperienze. Il Centro offre alla società un percorso di arricchimento stimolando la diversità, celebrando la creatività e incoraggiando la cooperazione con l'obiettivo di rivitalizzare l'economia della conoscenza in Arabia Saudita.

Ithra è la più ambiziosa iniziativa di responsabilità sociale d'impresa di Saudi Aramco e il più grande contributo culturale del Regno. Attraverso una serie di programmi e iniziative interessanti, Ithra crea esperienze di livello mondiale che combinano cultura, innovazione e conoscenza, e che sono pensate per tutti. I componenti di Ithra comprendono: il Laboratorio delle idee, una biblioteca, un teatro, un museo con cinque gallerie, un cinema, la Great Hall, la Mostra dell'energia, il Museo dei bambini e la Torre di Ithra.

Informazioni su Coca-Cola Middle East

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) è una società di bevande che offre più di 500 marchi a persone in oltre 200 Paesi.

L'attività di The Coca-Cola Company in Medio Oriente si estende su 12 mercati, tra cui 6 Paesi del GCC, Iraq, Giordania, Libano, Siria, Palestina e Yemen. Con 23 impianti di imbottigliamento in tutta la regione, il nostro portafoglio comprende quasi 20 marchi di bibite gassate, tra cui Coca-Cola, Sprite, Fanta, Thums Up, QJ, Canada Dry e Schweppes; i nostri marchi per l'idratazione e succhi di frutta includono Arwa, Crystal, Al Waha, Dasani, Safia, Minute Maid, Cappy, Fuze Tea e Glacéau Vitaminwater.

L'obiettivo della nostra azienda è quello di rinfrescare il mondo e fare la differenza; trasformiamo costantemente il nostro portafoglio per offrire nuovi prodotti innovativi con qualcosa per tutti. Cerchiamo inoltre di avere un impatto positivo sulla vita delle persone, delle comunità e del pianeta attraverso le nostre iniziative di sostenibilità, dal rifornimento idrico alla gestione dei rifiuti, dal riciclaggio alle iniziative di emancipazione femminile, continuando a creare un ecosistema gratificante per i nostri dipendenti, partner, consumatori e clienti.

Per ulteriori informazioni, venite a trovarci al Coca-Cola Middle East.

Informazioni sul FIFA World Cup™ Trophy

Il FIFA World Cup™ Trophy viene assegnato ai vincitori della FIFA World Cup™ pur rimanendo in possesso di FIFA. Realizzato in oro massiccio e di peso pari a 6,142 kg, il trofeo rappresenta due figure umane che tengono in alto il globo. Il suo attuale design risale al 1974. Essendo uno dei simboli sportivi più riconosciuti al mondo e un'icona inestimabile, il trofeo originale della FIFA World Cup™ può essere toccato e retto solo da un gruppo molto selezionato di persone, tra cui ex vincitori della FIFA World Cup™ e capi di Stato. Poiché i regolamenti stabiliscono che il trofeo originale debba rimanere in possesso della FIFA e non possa essere vinto a titolo definitivo, la squadra vincitrice della FIFA World Cup™ conserva temporaneamente il trofeo autentico, per poi aggiudicarsi in modo permanente il trofeo dell'edizione del torneo, il Trofeo dei vincitori della FIFA World Cup™ (placcato in oro, anziché in oro massiccio, e con l'incisione dell'anno, del Paese ospitante e dei vincitori della rispettiva manifestazione).

Il FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola è una straordinaria opportunità per le persone di prendere parte alla storia del calcio e condividere la passione per lo sport. Le emozioni di vedere il Trofeo originale della FIFA World Cup™ rimarranno per sempre nei ricordi dei tifosi di calcio.

