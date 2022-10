Dar Al Arkan e Pagani Automobili presentano il primo spazio abitativo al mondo "Pagani-inspired"

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 10 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan Global, società di real estate leader in Arabia Saudita, e Pagani Automobili, produttore italiano di hypercar, hanno presentato il primo appartamento presso la splendida torre DaVinci, in Dubai. L'appartamento, un capolavoro di eleganza residenziale, è il primo spazio esclusivo al mondo ispirato a Pagani ed è rappresentativo dell'unicità del portafoglio di appartamenti nella torre Da Vinci.

In linea con l'elemento fondamentale della filosofia creativa di Horacio Pagani, che combina forma e funzione per creare oggetti unici e fatti a mano, tutti gli 80 appartamenti saranno decorati con pezzi personalizzati della linea di mobili firmata Pagani. Il che, insieme al connubio tra marmo di alta qualità, un pavimento in legno costellato di motivi chevron, le porte recanti il logo Pagani e l'illuminazione personalizzata, è a dir poco accattivante.

L'appartamento di tre camere ridefinisce le dimensioni dello spazio per chi desidera vivere a Dubai. Una straordinaria confluenza di eccellenza del design italiano e contemporaneo che caratterizzerà l'intero portafoglio, rappresentando la maestria artigianale di Pagani ed enfatizzando il concetto di Living Above Luxury.

Horacio Pagani, fondatore e chief designer, Pagani Automobili S.p.A. dichiara: "È emozionante vedere l'essenza del marchio Pagani rivivere, per la prima volta al mondo, nel settore della progettazione di interni e arredi. Quest'appartamento è un esempio di come la torre DaVinci porterà a Dubai uno degli indirizzi più esclusivi al mondo. Siamo orgogliosi della nostra partnership con Dar Al Arkan, in quanto segna un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita a lungo termine, volta a consolidare ulteriormente il nostro posizionamento come brand iconico a livello globale."

Ziad El Chaar, CEO di Dar Al Arkan Global, dice: "In Dar Al Arkan ci sforziamo continuamente di essere all'avanguardia grazie al nostro approccio straordinario, come denota la collaborazione con Pagani Automobili. La torre DaVinci diventerà un nuovo punto di riferimento perché è un vero e proprio capolavoro, e sono fiducioso che la presentazione del primo appartamento consoliderà ulteriormente la fiducia della nostra clientela nella nostra capacità di creare per loro una vita di esclusività."

Anche se il peculiare stile di Pagani sarà presente in ogni angolo degli appartamenti, ogni stanza avrà un carattere ben distinto. Dalla cucina, con il design italiano e l'atmosfera accogliente, alla stanza del simulatore di guida, questi appartamenti unici nel loro genere fisseranno un nuovo standard del vivere contemporaneo.

