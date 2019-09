Devoto alla creazione dei piumini da 43 anni, China Bosideng stupisce durante la Milano Fashion Week

In questa occasione, il celebre artista italiano delle stelle Ottavio Fabbri ha appositamente creato il dipinto "Cielo Stellato" per Bosideng. Fabbri è conosciuto in tutto il mondo come lo"Star Maker" e il"Mozart of Paintings"; egli è stato personalmente accolto dal Papa presso il Vaticano e ha ricevuto una sponsorizzazione a vita dalla European Space Agency. Ispirandosi ai suoi esclusivi dipinti, Bosideng ha creato la sua Collezione Stellata per la Milano Fashion Week, mostrando la fusione tra arte orientale e occidentale.