Ecco Tronsmart Element T6 Max - 60 Watts di suono cristallino

Alta qualità acustica a soli 99.99$

HONG KONG, 24 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Tronsmart ha annunciato oggi il lancio di Element T6 Max. Un altoparlante Bluetooth da 60W con un'acustica davvero eccezionale e dotato della tecnologia brevettata SoundPulse™. Capace di mettere insieme un'acustica colossale e un formato portatile, Tronsmart ha progettato T6 Max con un classico cilindro in lega di alluminio di alta qualità con rivestimento in maglia intrecciata. Con SoundPulse, anche un piccolo altoparlante portatile può emettere suoni davvero potenti permettendo ai consumatori di portarsi in giro un suono ad alta fedeltà.