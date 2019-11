Enzene inaugura il primo impianto di produzione di biofarmaci a ciclo continuo e promette di abbattere i costi d produzione dei mAb

Enzene figura quindi tra le prime aziende a implementare la bioproduzione totale in un impianto di produzione automatizzato a ciclo continuo conforme a cGMP per la produzione di mAb.

Rispetto a un impianto di produzione tradizionale, la struttura è capace di offrire una produzione superiore e permette a Enzene e ai suoi potenziali clienti di far passare rapidamente le risorse dall'iniziale fase pre-clinica alle ultime fasi dello sviluppo o a quelle commerciali.

In questo modo, l'azienda mostra di tenere fede alla propria mission e a produrre biosimilari a costi ridotti sviluppando tecnologie innovative, avanzati sistemi di analisi e un impianto di produzione all'avanguardia.

"I biologici sono tra i farmaci più potenti del mondo e Alkem Laboratories Ltd. desidera da sempre entrare in questo settore. Abbiamo investito molto in questo campo e il nostro nuovo impianto di produzione rappresenta un chiaro impegno a crescere nell'innovazione biotecnologica" ha detto Sandeep Singh, MD di Alkem Laboratories Ltd. (la 5°farmaceutica più grande dell'India, IQVIA MAT settembre 2019).

Decisa ad ampliare gli orizzonti dell'innovazione tecnologica Enzene si avvale di alleanze strategiche globali, come dimostrano le prime misure già adottate, quali l'approvvigionamento del primo cliente europeo per la produzione cGMP di materiali clinici e la riduzione di rifiuti solidi e di emissioni di carbonio.

"Gli alti costi di produzione sono l'ostacolo principale per l'accesso alla fase clinica dei biologici. Con quest'innovativo impianto di produzione Enzene punta ad abbatterli" ha spiegato il Dott. Himanshu Gadgil, Whole-Time Director e CSO di Enzene.

Enzene Biosciences aspira a diventare la più ambita CDMO/CMO e a diventare un'azienda modello di responsabilità rispetto ad ambiente, salute e sicurezza

Informazioni su Enzene Biosciences Ltd.

Enzene, sussidiaria di Alkem Laboratories Ltd., è un'innovativa azienda di biotecnologia. Enzene è dedita alla produzione di biosimilari, fitofarmaci e peptidi sintetici, nonché alla nuova biologia.

Per ulteriori informazioni su Enzene Biosciences Ltd., visitare: www.enzene.com

Per ulteriori informazioni su Alkem laboratories Ltd., visitare: www.alkemlabs.com

