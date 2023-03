EP Cube sistema di stoccaggio dell'energia residenziale presentato al Key Energy in Italia

RIMINI, Italia, 22 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Il 22 Marzo, il sistema di stoccaggio dell'energia residenziale EP Cube è stato presentato al Key Energy in Italia, e il suo design unico ha suscitato l'interesse di molti utenti. Dopo la spagnola Genera a Febbraio, Key Energy è la seconda mostra in cui EP Cube appare in Europa, che conferma la strategia europea di espansione del mercato di EP Cube annunciata in precedenza da Andy Yin, General Manager di Eternalplanet.

EP Cube residential energy storage system

EP Cube è un sistema integrato di stoccaggio dell'energia residenziale. Il sistema integra un inverter ibrido e batterie modulari al litio ferro fosfato, consentendo agli utenti di gestire la produzione, il consumo e lo stoccaggio di energia residenziale in modo intelligente.

Diverso dalle unità di archiviazione tradizionali sotto forma di scatola in ferro spessa, pesante e grande, EP Cube è sottile e compatta, occupando meno spazio. Il suo guscio in metallo grigio è lineare ed elegante, rendendo il prodotto più attraente e un abbinamento perfetto per i diversi stili di arredamento della casa.

EP Cube integra un inverter ibrido e supporta l'ingresso CC e CA, adatto a sistemi fotovoltaici nuovi e installati. Inoltre, con un design di archiviazione impilabile e modulare, la capacità di un singolo modulo batteria è approssimativamente pari a 3,3 kWh, con un peso di 35 kg. Questo design facilita il trasporto e l'installazione del prodotto. È disponibile in cinque dimensioni con capacità che vanno da 6,6 kWh a 19,9 kWh in totale, in grado di soddisfare varie esigenze di energia residenziale.

Il funzionamento e la gestione di EP Cube sono altamente intelligenti. Può connettersi a WiFi ed Ethernet, consentendo di monitorare la produzione, lo stoccaggio e il consumo energetico della propria residenza da remoto. Quando il clima è rigido, l'app EP Cube ricorderà l'utente di immagazzinare energia in anticipo.

Poiché molte regioni europee si trovano ad affrontare problemi energetici, sempre più proprietari di case sono ansiosi di cercare soluzioni più economiche, affidabili e pulite per l'energia domestica. EP Cube può utilizzare appieno l'energia immagazzinata dall'energia solare, che può non solo consentire agli utenti di fare meno affidamento sulla rete, aiutandoli a risparmiare le bollette elettriche, ma anche a ridurre efficacemente le emissioni di carbonio. EP Cube è una delle soluzioni migliori per realizzare l'indipendenza energetica domestica. Con la continua espansione di EP Cube sul mercato europeo, un numero sempre maggiore di persone potrà usufruire dei vantaggi che ne derivano.

