Essex e Furukawa Electric concordano una joint venture globale

"Oggi è una giornata entusiasmante, non solo per l'annuncio dell'accordo Essex Furukawa, ma anche perché segna la creazione di una centrale tecnologica nel settore del filo magnetico che può servire molte delle imprese leader", ha affermato Brian Kim, Amministratore Delegato di Superior Essex. "Come singola entità - e facendo affidamento sui punti di forza di Essex Magnet Wire e Furukawa Electric - saremo in grado di attingere a più di due secoli di esperienza e conoscenze combinate per espandere i confini dell'innovazione, pur rimanendo concentrati sulla fornitura di eccellenza produttiva, progresso tecnologico ed eccezionale assistenza ai clienti".

La nuova joint venture globale sarà in grado di essere all'avanguardia nel progresso tecnologico, di avere posizioni di leadership di mercato in America Settentrionale, Europa e Asia, di stabilire partnership strategiche con i clienti e di accelerare i progressi nella ricerca e sviluppo. Si prevede che la nuova impresa trarrà vantaggio da significative sinergie, tra cui l'espansione di soluzioni personalizzate per i prodotti, la condivisione delle best practice e la capacità di offrire un servizio migliore ai clienti con punti di spedizione aggiuntivi, team globali di vendita e tecnici ampliati, maggiori risorse globali di vergelle e fonderia e un team diversificato di innovazione globale, in particolare per gli sviluppi EV/HEV.

Essex Furukawa avrà quasi 2.100 dipendenti con 17 strutture in otto paesi diversi.

Informazioni su Superior Essex

Superior Essex è il brand principale di Essex Magnet Wire, Superior Essex Communications ed Essex Brownell. Ha oltre 3.000 dipendenti in 11 paesi di tre diversi continenti. Superior Essex è il principale fornitore globale di fili magnetici ed è all'avanguardia nell'applicazione delle fibre ottiche per le comunicazioni e della tecnologia di alimentazione Power over Ethernet (PoE). È fondamentale nella creazione di progressi tecnologici d'avanguardia nell'elettrificazione dei settori automobilistico, energetico e industriale. Superior Essex è impegnata ad essere all'avanguardia nella tecnologia degli edifici intelligenti, mentre al tempo stesso stabilisce il passo della sostenibilità. Superior Essex è "Everywhere You Live and Work®", cioè "dovunque vivi e lavori". Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://superioressex.com/

Informazioni su Furukawa Electric Co., Ltd.

Il gruppo Furukawa Electric (TSE; 5801, ISIN; JP3827200001) ha iniziato la sua attività nel 1884, quando furono creati il suo impianto di fusione del rame e la fabbrica per la produzione di fili metallici. Da allora Furukawa Electric è stata all'avanguardia delle ultimissime tecnologie affrontando diverse questioni tecnologiche. Furukawa Electric ha lanciato prodotti in una serie di settori, tra cui telecomunicazioni, elettronica, automobili ed edilizia, con i tre tipi di materiali essenziali con cui lavora: ottica, plastica e metalli. Molti di questi prodotti hanno raggiunto la posizione di punta in quanto a quota di mercato globale e tutti i prodotti hanno contribuito alla società in numerose aree commerciali. Per maggiori informazioni su Furukawa Electric, visitare furukawaelectric.com

