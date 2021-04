Ethypharm amplia la sua offerta con terapie digitali all'avanguardia in Depressione e Dipendenze

SAINT-CLOUD, Francia, 9 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Ethypharm ha annunciato oggi di aver acquisito i diritti esclusivi per deprexis® e vorvida®, due terapie digitali con marchio CE sviluppate da GAIA AG (GAIA), leader mondiale nelle terapie digitali. Grazie a queste innovative terapie digitali clinicamente dimostrate, Ethypharm rafforza la propria offerta di prodotti di assistenza a pazienti e operatori sanitari nel campo del sistema nervoso centrale (SNC), segmento carente di soluzioni in tal senso.

Trenta milioni di europei soffrono di depressione. Il numero didisturbi mentali è in crescita, con impatti significativi sia sulla salute sia a livello economico e sociale. L'attuale pandemia di Covid-19 sta portando ad un aumento di casi di depressione e alcolismo. Parallelamente, per affrontare la pandemia, sono state adottate tecnologie sanitarie digitali per garantire un'assistenza adeguata ai pazienti..

A tal fine, anche servendosi delle proprie conoscenze del segmento del SNC, in particolare nella terapia di dolore, dipendenze e depressione, Ethypharm ha riscontrato che oltre ai farmaci convenzionali, delle soluzioni terapeutiche innovative e affidabili potrebbero offrire delle nuove alternative nel trattamento dei pazienti e nell'assistenza agli operatori sanitari che attualmente si trovano a colmare vuoti terapeutici non soddisfatti.

deprexis® è un dispositivo medico di terapia digitale disponibile online che aiuta i pazienti nella gestione dei sintomi depressivi e rappresenta una delle terapie digitali più studiate al mondo. vorvida® contribuisce a ridurre i rischi e i danni causati dal consumo di alcol. Questa terapia digitale ha dimostrato un'efficacia clinica nel trattamento del consumo eccessivo o nocivo dell'alcool, anche nei pazienti con diagnosi di alcolismo.

Ethypharm acquisisce i diritti esclusivi per deprexis® in 4 paesi europei: Francia, Regno Unito, Italia e Spagna. vorvida® è inizialmente autorizzato solo in Francia, con diritti di estensioni future ad altri paesi europei. Secondo i termini dell'accordo con GAIA, Ethypharm garantirà il marketing e la vendita di queste due terapie digitali nei territori autorizzati.

Le terapie digitali saranno una leva fondamentale per la crescita di Ethypharm. Secondo Market Data Forecast, il mercato delle terapie digitali europee è stato valutato a 612 milioni di dollari nel 2020 e si prevede che crescerà ad un tasso composto annuo del 21,4% tra il 2021 e il 2026.

«I disturbi mentali gravano in modo significativo sulle persone, la società e l'economia, a livello mondiale. A causa del Covid-19 e della crescente preoccupazione sulla salute mentale, volevamo fornire soluzioni terapeutiche innovative per i pazienti e i medici. Queste rivoluzionarie terapie digitali hanno dimostrato la loro efficacia e perciò si adattano perfettamente all'ambizione di Ethypharm di migliorare la vita delle persone. La partnership con GAIA, pioniere nel campo della sanità digitale, è l'illustrazione della capacità di Ethypharm di individuare le carenze e sviluppare o trovare il partner migliore per colmarle», ha dichiarato Bertrand Deluard, CEO di Ethypharm.

«Dopo 20 anni di R&S in questo campo, è una grande soddisfazione vedere che i sistemi sanitari di tutta Europa iniziano a comprendere l'enorme potenziale offerto dalle terapie digitali scientificamente dimostrate. Per questo siamo felici che Ethypharm porterà due dei nostri prodotti nei principali mercati europei, aiutando a ridurre l'enorme carico medico, psicologico ed economico causato da queste patologie», ha commentato Mario Weiss, CEO e fondatore di GAIA.

Ethypharm è un'industria farmaceutica europea incentrata su due aree terapeutiche principali: il sistema nervoso centrale e la terapia intensiva. Ethypharm commercializza i suoi farmaci direttamente in Europa e in Cina, e insieme ai suoi partner in America del Nord e in Medio Oriente, dove vi è una forte richiesta. Nel Gruppo lavorano più di 1.500 persone, principalmente in Europa e in Cina. Ethypharm lavora a stretto contatto con le autorità e gli operatori sanitari per garantire un utilizzo adeguato e un accesso ai suoi farmaci a quante più persone possibili.

GAIA è leader mondiale nel campo delle terapie digitali (DTx) e ha lanciato con successo il suo primo prodotto nel 2001. Con una forte attenzione a ricerca e sviluppo di interventi online basati sull'evidenza e completamente automatizzati, l'azienda cambia costantemente i parametri di riferimento in termini di entità degli effetti e profili di sicurezza delle terapie digitali in neuroscienza, immunologia, oncologia e salute comportamentale. Con oltre 250 esperti nel campo della medicina, psicologia, medicina comportamentale, ingegneria del software, regolamentazione e accesso al mercato, GAIA è uno degli attori globali più esperti e importanti nello sviluppo della prossima generazione di soluzioni digitali per l'assistenza e il trattamento dei pazienti con una vasta gamma di condizioni cliniche.

