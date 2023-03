Eurotech annuncia un nuovo portafoglio di sistemi edge conforme allo standard di cybersecurity IEC 62443

Eurotech presenta il più ampio portafoglio di soluzioni edge AI certificate per garantire la cybersecurity per i mercati dell'industria, dell'energia e dei trasporti

AMARO, Italia, 20 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Eurotech, multinazionale leader nell'abilitazione di soluzioni edge computing e Internet of Things (IoT), annuncia oggi i suoi nuovi edge server con funzionalità AI scalabili e certificati per la cybersecurity.

Eurotech's secure edge AI portfolio

Le minacce informatiche sono diventate endemiche ed espongono gravemente le aziende di ogni dimensione al rischio di perdita di dati, interruzione dei servizi e impatto monetario diretto o indiretto. Recenti indagini hanno riportato che la maggior parte delle imprese deve affrontare ripetutamente attacchi informatici, e che le violazioni hanno spesso origine da un partner commerciale compromesso e i relativi costi vengono trasferiti sui clienti.

"Per questo motivo, dopo esserci affermati come pionieri nelle soluzioni edge sicure con il lancio del ReliaGATE 10-14, il primo IoT Edge Gateway certificato per la cybersecurity IEC 62443-4-2, siamo orgogliosi di presentare il più ampio portafoglio di soluzioni edge AI certificate per la cybersecurity per i mercati dell'industria, dell'energia e dei trasporti", afferma Marco Carrer, CTO di Eurotech.

ReliaCOR 30-11

IPC compatto e fanless, certificato AWS

Processori Intel Core di decima generazione (presto dodicesima) low power

Doppio storage removibile fino a 1.92TB, 2x 1GbE

Quando sceglierlo: quando è richiesta alta affidabilità prestazionale in un form factor compatto

ReliaCOR 44-11

Sistema edge AI compatto per machine vision e inferenza

Sistema qualificato AWS IoT Greergrass e AWS IoT Core

Processori Intel Core di decima generazione (presto dodicesima) ad alte prestazioni

GPU NVIDIA A2

Doppio storage removibile fino a 3.84TB, 4x 10GbE

Quando sceglierlo: per applicazioni machine vision che richiedono un form factor compatto; disponibile anche in versione automotive

ReliaCOR 40-12

Edge server rugged compatto, design fanless

Pronto per essere certificato per l'integrazione con AWS e Microsoft Azure

Processori Intel Core low power di dodicesima generazione

Fino a 3TB di storage SSD, 2x slot di espansione Mini PCIe

Connettività IoT: Wi-Fi/GNSS/BT, 4G/5G

Quando sceglierlo: quando sono richieste elevate capacità di calcolo sul campo in un form factor compatto, in ambienti industriali

ReliaCOR 54-12

Server rugged per edge AI

Processori Intel Core di dodicesima generazione ad alte prestazioni

Fino a 3TB di storage SSD, 2x slot di espansione Mini PCIe e 3x slot PCIe

Fino a 2x GPU NVIDIA di ultima generazione

Connettività IoT: Wi-Fi/GNSS/BT, 4G/5G

Quando sceglierlo: quando sono richieste elevate capacità computazionali e AI sul campo in ambienti industriali, ed è richiesta scalabilità per adattare il prodotto a diversi casi d'uso

Su tutti i prodotti ReliaCOR di Eurotech, l'accesso non autorizzato ai dati viee bloccato da un'architettura di sicurezza a più livelli. L'integrità del sistema e l'autenticità del codice/dati sono protetti dal TPM 2.0, un innovativo sistema anti-tamper sempre attivo e dal Secure Boot.

La connettività verso gli asset sul campo è protetta e semplificata dal sistema operativo Linux di Eurotech, dal middleware Everyware Software Framework (ESF) e dalla piattaforma per remote management Everyware Cloud (EC).

ESF consente di configurare e collegare gli asset al cloud in poche ore, in quanto fornisce un ambiente web-based per programmare in un ambiente visual e low-code/no-code, oltre al supporto nativo per AWS IoT Core e Azure IoT Hub / IoT Central. EC semplifica l'implementazione di soluzioni IoT e la gestione remota dei digital twin grazie allo Zero-Trust Provisioning.

Le nostre soluzioni edge-to-cloud certificate sono state convalidate sul campo e implementate in modo scalabile da importanti operatori industriali, tra cui ABB, dove l'IoT Edge Gateway è stato implementato per i clienti che stanno ottimizzando i loro processi di trasformazione digitale.

"La cybersecurity è una priorità per ABB", afferma Luca Cavalli, Electrification Ecosystem Manager di ABB. "L'adozione di standard di cybersecurity come IEC 62443 è un fattore chiave per creare soluzioni edge/cloud sicure. È inoltre essenziale per lo sviluppo di un solido ecosistema di partner e consente di accelerare la trasformazione digitale. Le soluzioni per edge IoT ed edge computing di Eurotech soddisfano appieno le nostre più alte aspettative in termini di scalabilità, facilità di implementazione e cybersecurity a livello di sistema".

Eurotech

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d'azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni "best in class" per l'Internet of Things Industriale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030772/Eurotech.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1897403/Eurotech_Logo.jpg

SOURCE Eurotech