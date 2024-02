Firmata la partnership tra Mitto e First Point per offrire Communication Technologies all'avanguardia

ZURICH, 7 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Mitto, un innovativo fornitore di soluzioni globali di comunicazione omnicanale, ha annunciato oggi una partnership con First Point, un'azienda italiana nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: l'obiettivo è offrire alla crescente lista di clienti dell'impresa un supporto innovativo di messaggistica omnicanale. Questa collaborazione strategica consentirà ai clienti di First Point di accedere alla piattaforma CPaaS di Mitto e alle intuitive soluzioni di dashboard per migliorare le comunicazioni con i propri clienti.

La partnership offre inoltre ai clienti First Point la possibilità di utilizzare i numerosi canali di messaggistica di Mitto (tra cui WhatsApp, Viber, Google Business, Messenger e altri) oltre agli SMS, che vantano un tasso di apertura globale del 98%. L'integrazione tra questi canali consente alle imprese di tutte le dimensioni di migliorare la customer experience in un'ottica di ottimizzazione dei costi.

I clienti First Point possono sfruttare le soluzioni omnicanale di Mitto per:

Comunicare velocemente e direttamente con i clienti attuali e potenziali

Inviare in tempo reale ai propri clienti comunicazioni riguardo modifiche alle policy, promemoria degli appuntamenti o altre tipologie di alert.

Raccogliere il feedback dei clienti per migliorare le campagne informative future

Affrontare rapidamente e proattivamente le richieste o i reclami, utilizzando un supporto istantaneo e bidirezionale

"Mitto è orgoglioso di collaborare con imprese che condividono il suo obiettivo di fornire un livello eccellente di assistenza al cliente. First Point incarna questo principio: oltre 3.000 imprese si sono affidate a loro per la loro competenza e il loro impegno nel fornire un altissimo livello di assistenza al cliente. Siamo onorati di unirci a loro e ampliare ulteriormente i servizi First Point per aiutare le aziende clienti ad espandere il proprio mercato. Siamo entusiasti di ciò che il futuro riserva", ha dichiarato Filippo Percario, Direttore delle Partnership Globali presso Mitto.

Informazioni su Mitto:

Mitto è un'impresa leader nel fornire soluzioni di comunicazione omnicanale in tutto il mondo, supportando la crescita aziendale con tecnologie avanzate di coinvolgimento del cliente e abilitazione della messaggistica. La piattaforma di Mitto offre API facili da integrare per SMS, voce e app di chat, messaggistica aziendale di nuova generazione e gestione end-to-end dei numeri di telefono, garantendo che i più grandi marchi e operatori mobili del mondo siano pronti per il futuro.

Informazioni su First Point:

First Point è stata fondata a Fidenza nel 1999 come azienda specializzata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con un focus esclusivo sul mercato aziendale. La missione dell'azienda è progettare, sviluppare e gestire infrastrutture IT e telecomunicazioni per le aziende che desiderano sfruttare al massimo le possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

[email protected]