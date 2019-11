Focus sul settore marino: Rossi S.p.A. alla fiera Europort

La presenza di Rossi - Hall 2 Stand 2107- , già protagonista nelle scorse edizioni, sottolinea la volontà dell'azienda di accreditarsi come fornitore qualificato in un settore industriale ad alta tecnologia, sempre più restrittivo ed esigente, che richiede elevate performance e dove l' affidabilità dei prodotti e la riconosciuta competenza tecnica sono fattori determinanti. Un settore ricco di opportunità, per il quale Rossi può proporre un'ampia gamma di prodotti: dai riduttori e motoriduttori epicicloidali (Serie EP) a quelli ad assi paralleli e ortogonali (Serie G e Serie H), fino a trasmissioni complete.

Risulta decisiva in questo ambito la disponibilità di certificazioni specifiche di prodotto e di sistema da parte di Rossi, che ha recentemente acquisto anche il DNV GL - Type Approval Certificate per l'ampia gamma di riduttori epicicloidali serie EP, che si va ad aggiungere al certificato Bureau Veritas Recognition Mode II per tutte le tipologie di riduttori Rossi oltre che alla ABS.

"Siamo estremamente orgogliosi di aver conseguito queste importanti certificazioni che unitamente ai continui investimenti in tecnologie di produzione d'avanguardia daranno un ulteriore slancio alla competitività internazionale di Rossi – commenta Giovanni Volpi, Chairman di Rossi –."

Rossi è quindi in grado di offrire supporto a tutti i clienti nella selezione di prodotti e soluzioni customizzate rispondenti alle principali normative del settore marino, come dimostrano anche importanti referenze con aziende di riferimento del calibro di Remazel Engineering (ATIG Group), RE.MAC.UT. (NOV Rig Technologies), Van Oord, Maats Tech Limited.

"Abbiamo un'ampia gamma di prodotti di elevata qualità e siamo in grado di studiare soluzioni ad hoc per le crescenti esigenze dei clienti di ogni settore, anche attraverso le nostre filiali locali - conclude Enrico Lo Greco, Chief Sales & Marketing Officer di Rossi -."

ROSSI

ROSSI, progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo una gamma completa di riduttori, motoriduttori e motori elettrici nei più svariati settori e applicazioni. Fondata nel 1953, Rossi conta oltre 900 dipendenti (di cui 250 all'estero) e un fatturato consolidato di oltre 145 Mln di Euro nel 2018. Rossi opera nei principali paesi attraverso quindici filiali internazionali e tre stabilimenti di produzione in Italia. Dal 2004 è una società di Habasit Holding Group, leader mondiale con sede in Svizzera.

