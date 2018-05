Gibson Brands sigla un accordo di sostegno alla ristrutturazione per la riorganizzazione dei propri settori strategici

L'azienda ha garantito un finanziamento di $135 milioni in DIP Financing

NASHVILLE, Tennessee, 2 maggio 2018 /PRNewswire/ -- Gibson Brands Inc. ("Gibson" o "l'Azienda"), ha annunciato oggi che l'Azienda rimetterà al centro del proprio business la produzione di strumenti musicali e sistemi audio per il mercato professionale di livello mondiale, nonché lo sviluppo continuo del portafoglio di brand iconici, riconosciuti a livello globale, quali Gibson ed Epiphone, grazie a una profonda riorganizzazione dei propri settori strategici. L'azienda ha infatti raggiunto un "Accordo di sostegno alla ristrutturazione" con i detentori di oltre il 69,0% in importo in capitale dell'8,875% delle obbligazioni Senior Secured Notes in scadenza nel 2018, e con i relativi principali azionisti, un'intesa che spiana la strada per il finanziamento continuo delle attività nel settore degli strumenti musicali, oltre a un cambio di controllo a favore dei suddetti investitori.

Per implementare l'accordo, l'Azienda e le sussidiarie USA hanno oggi inoltrato richiesta di riorganizzazione pre-negoziata ai sensi del Chapter 11 del Bankruptcy Code americano. La richiesta offrirà ai due business dell'azienda, strumenti musicali e audio professionale, la possibilità di continuare a progettare, costruire, vendere e produrre senza interruzioni le leggendarie chitarre Gibson e Epiphone, oltre ai monitor e agli altoparlanti per studio KRK e Cerwin Vega. L'accordo prevede fondi per i settori audio professionale e strumenti musicali, supporta fornitori, spedizionieri e vendor chiave e sana i bilanci dell'azienda. Gibson emergerà dal Chapter 11 con un finanziamento del capitale netto, meno debito e una piattaforma concentrata sugli strumenti musicali più solida e snella, che favorirà il successo dell'azienda e di dipendenti, vendor, clienti e altri azionisti. Henry Juszkiewicz, Presidente e Amministratore delegato di Gibson Brands e David Berryman, Presidente di Gibson, continueranno a guidare l'azienda nell'ambito del Chapter 11 per facilitare la transizione durante il cambio di controllo e per supportare l'azienda nella realizzazione di nuovi profitti dai business chiave.

Il settore Gibson Innovations, largamente esterno agli Stati Uniti e indipendente da quello degli strumenti musicali, sarà ridimensionato. Ciò non influenzerà, secondo le previsioni, la riorganizzazione del marchio attorno ai settori strategici di strumenti musicali/audio professionale.

"Nell'ultimo anno, abbiamo fatto passi enormi grazie a una ristrutturazione operativa," ha dichiarato Mr. Juszkiewicz. "Abbiamo venduto brand secondari, incrementato i profitti e ridotto le richieste del capitale netto. La decisione di rimettere al centro il business degli strumenti, combinata al significativo supporto degli investitori, assicurerà stabilità a lungo termine e salute finanziaria."

"Il tutto avverrà senza che in pratica se ne accorgano i clienti, che potranno continuare ad affidarsi a Gibson per ricevere prodotti ineguagliabili e assistenza eccellente."

In congiunzione con la ristrutturazione, l'azienda ha ricevuto la somma di $135 milioni di DIP financing dagli investitori esistenti. Questo finanziamento, assieme ai contanti generati dall'operazione, predisporrà la liquidità necessaria a mantenere le operazioni nella normalità, durante la procedura della riorganizzazione.

L'azienda ha presentato una serie di mozioni che, una volta approvate dal Tribunale, permetteranno di operare attraverso il processo nel corso ordinario, e di supportare partner strategici inclusi vendor, spedizionieri e fornitori. Le prime mozioni permetteranno all'azienda di continuare a comprare beni, produrre e distribuire prodotti alla propria base di clienti e continuare a onorare le polizze di garanzia.

"Siamo felici del supporto costante di dipendenti, clienti, rivenditori, partner e fornitori mentre procediamo verso la ristrutturazione" ha dichiarato Mr. Juszkiewicz. "Gibson è sinonimo di qualità e le azioni di oggi permetteranno alle generazioni future di godere del suono, del design e della capacità artigianale che i nostri dipendenti mettono in ogni prodotto Gibson."

Per informazioni contattare negli Stati Uniti l'apposita hotline Gibson, al numero verde +1-844-240-1258. Per le chiamate dal resto del mondo, contattare +1-929-477-8085. Spedire invece i messaggi e-mail all'indirizzo gibsoninfo@primeclerk.com. Le richieste al tribunale e altri documenti del procedimento legale sono disponibili su un sito separato gestito dal liquidatore di Gibson, Prime Clerk: https://cases.primeclerk.com/gibson.

Il funzionario capo della ristrutturazione di Gibson è Alvarez e Marsal; il consulente finanziario è Jefferies LLC mentre Goodwin è quello legale.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP offrono consulenza legale, e PJT Partners consulenza finanziaria, per il gruppo ad hoc di investitori non affiliati che supportano la ristrutturazione dell'azienda.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali nell'ambito delle leggi sui titoli vigenti negli Stati Uniti. Le dichiarazioni previsionali possono includere, a titolo esemplificativo, le nostre attese circa i nostri futuri risultati finanziari inclusi i valori EBITDA illustrativi adeguati sopra descritti. In alcuni casi, tali dichiarazioni contengono termini quali "ritenere" "anticipare" "pianificare" "prevedere", "stimare", "intendere", "aspettarsi", "contemplare" "mirare" "deve" "potrebbe" "può" "dovrebbe" "vorrebbe" "vuole", i negativi di tali termini o altri termini simili. Tali dichiarazioni previsionali riflettono le nostre visioni su eventi futuri, si basano su stime e supposizioni e sono soggette a rischi noti e non noti, incertezze e contingenze. Molti fattori importanti potrebbero causare risultati che differiscono sostanzialmente dai risultati futuri espressi o implicati dalle dichiarazioni previsionali, tra cui i fattori che seguono. Molti dei fattori che determineranno gli eventi o i risultati futuri vanno oltre la nostra capacità di controllo e previsione. I risultati effettivi dell'Azienda potrebbero essere sostanzialmente diversi da quelli previsti o implicati in tali dichiarazioni per una serie di fattori, tra cui, ad esempio, i rischi dettagliati nella dichiarazione aziendale del 4 aprile 2018, visualizzabile ai link interni del sito web e accessibile a determinate persone in linea con l'accordo che regola i titoli di debito insoluti dell'azienda. Le dichiarazioni previsionali qui incluse rispecchiano le nostre visioni e supposizioni soltanto alla data di questo comunicato. Siete invitati a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Gibson non si assume responsabilità alcuna per aggiornare queste dichiarazioni previsionali e non intende fornire ulteriori indicazioni in futuro.

Gibson Brands, azienda del settore audio-musicale segnata da una cresciuta vertiginosa a ritmi eccezionali è stata fondata nel 1894 e ha sede a Nashville, TN. Gibson Brands è leader globale per gli strumenti musicali e i sistemi audio consumer e professionali, e da sempre portatrice di esperienze uniche grazie a prodotti di brand riconosciuti in tutto il mondo. Gibson vanta un portafoglio di oltre 100 brand famosissimi, a partire dalla iconica chitarra Gibson. Gli altri brand includono Epiphone, Dobro, Valley Arts, Kramer, Steinberger, Tobias, Slingerland, Maestro, Baldwin, Hamilton, Chickering e Wurlitzer. Tra i brand audio figurano KRK Systems, TASCAM, Cerwin-Vega!, Stanton, Integra, TEAC, TASCAM Professional Software ed Esoteric. Tutti i marchi di Gibson Brands sono sinonimo di innovazione e prestigio e puntano a migliorare la qualità della vita dei nostri clienti.

