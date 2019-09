Gruppo buddista promuove un'azione da parte dei giovani per affrontare il cambiamento climatico

NEW YORK e TOKYO, 27 settembre 2019 /PRNewswire/ -- I rappresentanti dei giovani della rete buddista Soka Gakkai International (SGI) ha organizzato una serie di eventi a New York nell'ambito della Settimana del clima.

Il 21 settembre 2019, due rappresentanti di SGI erano tra i 500 delegati che partecipano al Summit ONU sul clima per i giovani presso la sede dell'ONU. Koichi Kabasawa, 27, Soka Gakkai, leader della divisione studenti del Giappone, ha commentato così, "Ho avuto il privilegio di far parte di questo summit storico. Adesso so che i giovani hanno il potere di fare la differenza. Dobbiamo tornare a casa e intraprendere qualsiasi azione che possiamo eseguire."

SGI ha ospitato un evento presso l'Auditorium dell'Esercito della Salvezza lunedì 23 settembre, in cui sono stati presentati i risultati di un sondaggio svolto dai membri studenti di SGI in Giappone, nel Regno Unito e negli Stati Uniti sulla consapevolezza degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) e sul cambiamento climatico. Annunciato da Koichi Kabasawa (Soka Gakkai Giappone), Amelia Gonzalez (SGI-Stati Uniti) e Scott Hartley (SGI-Regno Unito), i risultati hanno evidenziato differenze negli studenti per gli SDG nei tre Paesi in cui si concentrava il maggiore interesse.

Nei risultati giapponesi sono stati chiari minore preoccupazione in merito al cambiamento climatico e alle chiare differenze di genere. I partecipanti hanno compreso 3.560 giovani in Giappone, 131 negli Stati Uniti e 109 nel Regno Unito. Informazioni dettagliate sul sondaggio giapponese sono disponibili qui: https://mapting-blog.com/soka-gakkai-student-division-2019-sdg-survey/

Ramu Damodaran, Responsabile dell'Impatto accademico dell'ONU, e il dottor Kusumita P. Pedersen del Parlamento delle Religioni del Mondo hanno commentato i risultati, sottolineando che il ruolo dei giovani è di cruciale importanza per trovare approcci innovativi per conseguire gli SDG.

Il 24 settembre, l'applicazione Mapting, creata da SGI e dal Earth Charter International (Capitolo Internazionale della Terra) per consentire agli individui di condividere i loro contributi per realizzare gli SDG, è stata introdotta nello spazio espositivo della Zona di Azione degli SDG nella sede dell'ONU. Sono state presentate le foto vincitrici del concorso fotografico Mapting sull'sulle azioni per contrastare il cambiamento climatico.

Sono state ricevute foto che presentano l'azione del clima da Paesi lontani come Senegal, India, Papua Nuova Guinea, Italia e Macedonia.

Il primo premio consistente in un invito a partecipare agli eventi sulle azioni per il clima a New York è stato assegnato a Catalina Gomez Vives del Costa Rica. Le sue foto hanno presentato adolescenti che eseguono ricerche sull'impatto del cambiamento climatico sulla tartaruga di Luth in pericolo. Ha detto, "É stato incredibile incontrare altri appassionati attivisti da tutto il mondo e discutere modi per poter lavorare insieme meglio al fine di raggiungere i nostri obiettivi comuni."

Coerentemente con l'attenzione alla promozione dell'azione individuale, SGI ha pubblicato un articolo "Vincere la sfida del cambiamento climatico: che cosa può fare una persona" nel Japan Times nella fase preparatoria per il Summit sulle Azioni per il clima dell'ONU: https://www.japantimes.co.jp/2019/09/09/special-supplements/winning-climate-change-challenge/

Un articolo dal titolo "Cambiamento climatico: un approccio focalizzato sulle persone" del Presidente di SGI Daisaku Ikeda è stato inoltre pubblicato da InDepth News il 19 settembre: https://www.indepthnews.net/index.php/opinion/2985-climate-change-a-people-centered-approach/

Soka Gakkai International è una rete buddista che unisce oltre 12 milioni di persone nel mondo impegnati a promuovere pace, sostenibilità, cultura ed educazione.

