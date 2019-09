Hangzhou in Cina presenta un racconto creativo delle culture mondiali

HANGZHOU, Cina, 25 settembre 2019 /PRNewswire/ -- La tredicesima fiera (2019) Hangzhou Cultural and Creative Industry Expo si è tenuta nella città della Cina orientale dal 19 al 23 settembre al fine di promuovere il settore culturale e il fascino della città a livello mondiale, secondo il Dipartimento di Promozione del governo municipale di Hangzhou.

"La cultura si arricchisce attraverso gli scambi e l'apprendimento reciproco", ha affermato Zhou Jiangyong, Segretario del Comitato Comunale di Hangzhou del Partito Comunista Cinese (CPC) e membro del Comitato Permanente del Comitato Provinciale CPC di Zhejiang. "Hangzhou possiede una storia lunga e profonda e un posto sacro che dimostra gli oltre 5000 anni di storia della civiltà cinese. Attraverso la creatività culturale racconteremo le storie di Hangzhou, Zhejiang e Cina, e rafforzeremo gli scambi culturali, la conoscenza reciproca e la cooperazione con altri paesi per migliorare ulteriormente la competitività e l'influenza internazionale di Hangzhou."

Fin dal 2007 e da 13 anni, la fiera è stata testimone dei cambiamenti e dello sviluppo dell'industria cinese ed è inoltre diventata sempre più un collegamento di scambi culturali tra l'Oriente e l'Occidente.

L'evento, di cinque giorni, ha richiamato più di 400 espositori stranieri provenienti da 53 paesi e regioni. Più di 2000 aziende e organizzazioni culturali da tutto il mondo hanno esposto i loro prodotti e i loro servizi all'interno di otto aree espositive. La ricerca condivisa della creatività come strumento per una vita migliore in diversi contesti culturali di tutto il mondo è stata testimoniata attraverso questa piattaforma internazionale.

La fiera ha ospitato più di 286.000 persone che hanno partecipato a mostre e altre attività, e il totale delle transazioni in loco e dei progetti firmati ha raggiunto i 16,75 miliardi di yuan (di cui il project financing ha superato i 15 miliardi di yuan), un record di prestazioni.

Nell'area espositiva principale sono state esposte produzioni artistiche provenienti dall'Italia, dalla Gran Bretagna, dalla Svizzera e da altri paesi, che hanno messo in mostra la moda, il design, l'artigianato, la cultura e il cibo. L'area espositiva tematica di Hangzhou ha avuto uno stile zen orientale, con più di 30 maestri d'arte e artigiani nazionali cinesi e vecchi artisti che hanno esposto le loro opere del più alto livello del settore contemporaneo. Le tende e le ombre hanno creato un'atmosfera che ricordava nuvole in movimento e l'acqua che scorre, evocando uno scenario poetico. Ogni singolo componente di queste opere delicate ha evidenziato il massimo livello dell'estetica cinese.

Vale la pena ricordare che per la prima volta, l'anno scorso, la fiera ha allestito al suo interno un'area espositiva tematica nazionale britannica, richiamando più di 130 note imprese e istituzioni culturali britanniche che hanno esposto circa 1.000 pezzi di prodotti locali culturali e creativi. Anche quest'anno la manifestazione ha ospitato la sezione della giornata tematica nazionale, invitando l'Italia come ospite d'onore e lanciando una serie di mostre culturali e attività di scambio correlate.

La Torre di Pisa, le gondole di Venezia e persino i balconi di Romeo e Giulietta sono stati ricreati in composizioni a blocchi immersivi. L'artigianato toscano, la moda milanese, la storia di Roma, la storia di Verona hanno riempito lo spazio espositivo di oltre 1.000 metri quadrati, con prodotti freschi culturali di oltre 60 marchi provenienti dalla Penisola appenninica che hanno rappresentato il romantico stile mediterraneo. La terza generazione del marchio CLAMORI, rappresentato da Lella Amato può scegliere per te la migliore "nonna bag".

La Verona italiana non è estranea alla maggior parte delle persone di Hangzhou, poiché Verona, il Lago di Garda, il Canal Grande, assieme alle rovine archeologiche dell'antica città di Liangzhu sono state inserite successivamente nella lista del patrimonio culturale mondiale. Le due città storiche sono unite da un'eredità culturale.

Gli scambi amichevoli tra Cina e Italia in termini di materie prime, commercio, arte e cultura si possono far risalire a 2000 anni fa, ha dichiarato durante la cerimonia di apertura, Ludovica Murazzani, Console Commerciale del Consolato Generale d'Italia a Shanghai.

Come ospite d'onore, l'Italia ha mostrato ai suoi amici di Hangzhou la cultura e lo stile di vita italiana in maniera completa. Nel 2020 verrà celebrato il 50° anniversario dall'inizio delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia e l'anno della cultura e del turismo della medicina tradizionale cinese. L'Italia seguirà le orme di Marco Polo per approfondire gli scambi culturali e creativi bilaterali e la cooperazione per ispirare infinite opportunità, ha continuato.

Le statistiche preliminari hanno mostrato che il valore aggiunto dell'industria culturale a Hangzhou ha raggiunto i 180,9 miliardi di yuan nel 2018, e che Hangzhou è salito al top club del paese in termini di dimensioni e contributo del settore. Hangzhou svilupperà ulteriormente la sua industria culturale, e si prevede che la fiera fornirà un importante supporto a Hangzhou per costruire un centro culturale e creativo internazionale che servirà ad evidenziare il fascino fresco di questa famosa città storica e culturale.

Hangzhou, famosa città storica e culturale della Cina, descritta da Marco Polo come "la più bella e splendida città del mondo", è da oltre mille anni, fonte di ispirazione per i più importanti artisti, scrittori e poeti cinesi. Oggi, l'industria culturale innovativa guidata dal digitale permette a Hangzhou di continuare i suoi scambi culturali con il mondo e di raccontare meravigliose storie orientali attraverso la cultura.

Link per immagini allegate:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=345937

SOURCE The Publicity Department of Hangzhou Municipal Government