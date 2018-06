Hortonworks Data Platform 3.0 permette carichi di lavoro di containerizzazione e apprendimento profondo

"Il ritmo di innovazione delle community open source non è rallentato e questo significa che i clienti stanno ottenendo le ultimissime e le migliori nuove funzionalità in HDP, tra cui la containerizzazione, la capacità di far funzionare applicazioni di apprendimento profondo e apportare miglioramenti significativi delle prestazioni per le operazioni di analisi," ha dichiarato Arun Murthy, Co-fondatore e Direttore dei prodotti di Hortonworks. "HDP sta maturando per andare incontro alle richieste in continua mutazione delle aziende, e siamo contenti di poter fornire questa versione di riferimento ai clienti in modo che possano adottare un'architettura moderna per i dati."

Componente essenziale dell'architettura moderna dei dati, HDP è una piattaforma sicura, di fascia enterprise, open source basata su Apache™ Hadoop®. Risponde alle esigenze complete di dati a riposo, alimenta le applicazioni dei clienti in tempo reale e fornisce una robusta analisi di Big Data che accelera il processo decisionale e l'innovazione. A differenza di altre distribuzioni basate su Hadoop, molti dei nuovi miglioramenti a HDP 3.0 sono basati su Apache Hadoop 3.1 e includono:

Agile apertura delle applicazioni tramite containerizzazione , che permette di avviare rapidamente le applicazioni, consentendo agli utenti di risparmiare tempo e risorse. Grazie ai container in esecuzione su HDP, gli sviluppatori possono sviluppare velocemente, distribuire più software in modo più efficiente e lavorare con maggiore velocità.

, che permette di avviare rapidamente le applicazioni, consentendo agli utenti di risparmiare tempo e risorse. Grazie ai container in esecuzione su HDP, gli sviluppatori possono sviluppare velocemente, distribuire più software in modo più efficiente e lavorare con maggiore velocità. Supporto per applicazioni di apprendimento profondo , che permette ai clienti di eseguire carichi di lavoro come l'apprendimento automatico e apprendimento profondo che richiedono considerevoli e costose risorse GPU. Questa funzione sfrutta il raggruppamento e l'isolamento che permette ai data scientist di rendere democratico e di condividere l'accesso GPU.

, che permette ai clienti di eseguire carichi di lavoro come l'apprendimento automatico e apprendimento profondo che richiedono considerevoli e costose risorse GPU. Questa funzione sfrutta il raggruppamento e l'isolamento che permette ai data scientist di rendere democratico e di condividere l'accesso GPU. Database in tempo reale , che offre una migliore ottimizzazione delle query per elaborare più dati a una velocità superiore unificando il divario di prestazione tra carichi di lavoro a bassa latenza e ad alta velocità di trasmissione. Abilitato tramite Apache Hive 3.0, HDP 3.0 offre l'unica soluzione SQL unificata in grado di eseguire query interattive su larga scala, indipendentemente dal fatto che i dati siano locali o su cloud.

, che offre una migliore ottimizzazione delle query per elaborare più dati a una velocità superiore unificando il divario di prestazione tra carichi di lavoro a bassa latenza e ad alta velocità di trasmissione. Abilitato tramite Apache Hive 3.0, HDP 3.0 offre l'unica soluzione SQL unificata in grado di eseguire query interattive su larga scala, indipendentemente dal fatto che i dati siano locali o su cloud. Sicurezza e governance migliorate, che promuovono una maggiore conformità alle normative, incluso il GDPR, attraverso una catena completa di custodia dei dati così come una revisione dettagliata degli eventi. Queste nuove funzionalità offrono l'esclusiva possibilità di tracciare i dati dalla loro origine fino ai data lake. Inoltre, fornisce ai revisori la possibilità di visualizzare i dati senza apportare modifiche, avere politiche basate sulla durata e controllare eventi che coinvolgono terze parti con protezione crittografica.

Ottimizzato per il Cloud

HDP è in continua evoluzione per venire incontro alle caratteristiche uniche dell'implementazione nei cloud. La piattaforma comprende il supporto tecnico di tutti i maggiori negozi di oggetti su cloud: Amazon S3 con il supporto dei nativi EDW, Azure Storage Blob e Google Cloud Storage (GCS). Questo apporta miglioramenti attraverso la piattaforma che offre un livello di coerenza ai negozi su cloud non coerenti. Inoltre, gli utilizzatori beneficiano dei servizi condivisi di sicurezza aziendale, data governance e operazioni attraverso cloud pubblici e scalabilità automatica dei cluster che si basano su misurazione a utilizzo o a tempo per una maggiore efficienza. Nello stesso tempo in cui le aziende muovono carichi di lavoro di Big Data dalla gestione in locale al cloud, HDP permette ai consumatori di adottare un'architettura di dati ibrida con nessuno o con tutti i principali fornitori di cloud.

"HDP 3.0 possiede delle innovazioni chiave che modernizzano ulteriormente la nostra piattaforma di dati, cosa che permette alle aziende di acquisire maggiori conoscenze in maniera più veloce," ha detto Eric Endebrock, Vicepresidente, Storage Solutions Marketing presso Micron Technology. "Le ottimizzazioni delle query al database in tempo reale di HDP 3.0 con i migliori dischi allo stato solido Micron® NVMe™, accelerano i tempi per prendere decisioni di mercato difficili nel competitivo ambito aziendale odierno."

È oggi disponibile un programma di accesso anticipato per HDP 3. Iscriversi qui.

HDP 3.0 sarà generalmente disponibile nel terzo trimestre del 2018. I dati contenuti in questo comunicato stampa possono subire modifiche senza preavviso. Per maggiori informazioni su HDP, visitare il sito: https://hortonworks.com/products/data-platforms/hdp/

Informazioni su Hortonworks

Hortonworks è un fornitore mondiale di punta di piattaforme, servizi e soluzioni di gestione dei dati a livello aziendale che offrono informazioni pratiche a partire da qualsiasi tipo di dati, per oltre la metà delle aziende Fortune 100. Hortonworks è impegnata nel promuovere l'innovazione nelle comunità open source, offrendo un valore esclusivo ai clienti aziendali. Insieme ai suoi partner, Hortonworks offre tecnologie, esperienza e assistenza in modo che i clienti aziendali possano adottare un'architettura di dati moderna. Per ulteriori informazioni, visitare www.hortonworks.com.

Hortonworks e HDP sono marchi registrati o marchi commerciali di Hortonworks, Inc. e delle sue controllate negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.hortonworks.com. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

