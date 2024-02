I brand della moda giovane di Shenzhen sotto i riflettori alla Milano Fashion Week

Milano Fashion Week autunno/inverno 2024 - Shenzhen Futian Fashion Carnival

SHENZHEN, Cina, 26 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Il 23 febbraio ha preso il via a Milano, in Italia, l'evento Milano Fashion Week autunno/inverno 2024 - Shenzhen Futian Fashion Carnival. I brand di eccellenza della moda NEXY.CO, KAVON e CHLOSIO, del distretto di Futian a Shenzhen, hanno debuttato insieme a Palazzo Reale, l'illustre location delle sfilate, nel corso della Milano Fashion Week. Per la prima volta i marchi di moda di Shenzhen sono entrati collettivamente nel programma ufficiale della Milano Fashion Week autunno/inverno con uno speciale "carnevale della moda", presentando una grandiosa sfilata congiunta di brand di abbigliamento femminile di alto livello e portando nella Milano Fashion Week la freschezza dello charme di Shenzhen e degli elementi di Futian. All'evento hanno partecipato circa 300 persone, tra cui imprenditori nazionali del settore della moda, rappresentanti di brand, leader di associazioni di settore, celebrità milanesi, influencer della moda e rappresentanti dei media internazionali.

La sfilata di moda "mano nella mano" che includeva migliaia di chilometri si è svolta nella sede ufficiale dell'evento: Palazzo Reale, nella metropoli lombarda. Sullo sfondo del magnifico Duomo di Milano, la fantastica fusione tra civiltà orientale e arte occidentale sulla passerella della Milano Fashion Week ha particolarmente attirato l'attenzione.

Sulla passerella, la moda orientale di Shenzhen e il fashion moderno dell'occidente si sono reciprocamente arricchiti di luminosità e bellezza. È stato un momento di sintonia tra la moda contemporanea e l'arte tradizionale. Il design cinese, ricco di un profondo significato culturale, ha ricevuto elogi unanimi dal settore e dai media locali. Gli ospiti dell'evento hanno descritto l'esperienza di questo grande spettacolo con parole come "fantastico", "straordinario", "di successo" ed "emozionante". Dietro le quinte, i professionisti della moda hanno catturato con i cellulari e le fotocamere gli splendidi momenti del grande spettacolo esprimendo l'augurio di darsi appuntamento a un'altra edizione di Milano Fashion Week•Shenzhen Futian Fashion Carnival il prossimo anno. Erano certi che sarebbe nata un'altra "primavera della moda" frutto di un'attiva cooperazione internazionale nel fashion.

Tra gli organizzatori dell'evento nel corso degli ultimi anni, il distretto di Futian di Shenzhen ha supportato appieno i marchi di moda nella loro transizione "go global" e ha promosso attivamente le aziende alte di gamma del settore, per partecipare alle sfilate ufficiali delle quattro più importanti settimane internazionali della moda e lanciare nuovi prodotti.

Cogliendo questo evento come un'opportunità, l'IFSC e l'ICFCC hanno firmato una lettera di intenti per la cooperazione presso il Comune di Milano, concordando un'intenzione di cooperazione sulla promozione internazionale dell'industria della moda di Futian, sul partenariato internazionale delle imprese della moda e sulla collaborazione nell'organizzare promozioni nel comparto del fashion.