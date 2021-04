I Cavalieri dello Zodiaco arrivano su Lords Mobile

Un popolarissimo franchising creato da Masami Kurumada, serializzato da oltre 30 anni a partire dalla sua prima apparizione nel 1985 tra le pagine della rivista settimanale Shonen Jump (「週刊少年ジャンプ」). Tantissimi lavori sono stati tratti dall'originale, come manga, anime, lungometraggi, ed ogni tipologia possibile di merchandising e giocattoli.

Una serie che continua ad avere un enorme seguito in ogni angolo del Mondo.

La storia si basa sulle costellazioni e sulla mitologia Greca e tratta di un gruppo di ragazzi che indossando le loro armature affrontano battaglie di ogni tipo, nel nome della loro Dea Atena.

Dopo le 12 case, I Cavalieri stanno per affrontare un'altra durissima sfida, stavolta tra i Regni di Lords Mobile: per tutta la durata della collaborazione il protagonista dei Cavalieri dello Zodiaco, Pegasus, apparirà tra gli Eroi giocabili.

Durante l'evento saranno disponibili per i giocatori anche una Skin Castello esclusiva, Scudi con design a tema e tantissime altre novità da scoprire.

©Masami Kurumada,Toei Animation ©IGG

IGG

IGG è un'azienda fondata nel 2006 che si occupa di sviluppo e pubblicazione di giochi online per dispositivi mobile. La sede centrale della compagnia è a Singapore.

L'azienda ha uffici negli USA, Canada, Cina, Corea, Filippine, Tailandia, Dubai, Brasile, Spagna, Italia, Indonesia, Turchia e Bielorussia. IGG è quotata nell'Hong Kong Stock Exchange (Hong Kong Stock: 0799) e conta al suo attivo oltre 40 tra giochi mobile e giochi per web browser, oltre ad app per servizi. L'azienda offre servizi per oltre 200 paesi e offre prodotti localizzati e supporto in oltre 23 lingue. Lords Mobile, Castle Clash, Clash of Lords 2, Texas HoldEm Poker Deluxe, Slot Machines e Galaxy Online 2 sono alcuni tra i prodotti più popolari di IGG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1483792/LM_x_I_Cavalieri_dello_Zodiaco.jpg

SOURCE IGG