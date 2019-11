IGG ricerca nuovi fornitori di contenuti sul mercato europeo

Anni di esperienza nello sviluppo e nella distribuzione di giochi in diversi generi, tra i quali spiccano strategia e difesa, hanno fatto conoscere l'azienda al grande pubblico. Titoli emblematici come Lords Mobile o Castle Clash hanno contribuito a rendere l'azienda una delle prime a entrare nel mercato dei giochi, dall'Asia all'Europa e all'America.

Negli ultimi 13 anni IGG si è concentrata sulle release globali e ha aiutato molti sviluppatori di vari Paesi a lanciare i loro prodotti in tutto il mondo. Oggi, IGG vanta un team eccellente che lavora per lanciare prodotti globali ed eccelle nelle operazioni sui prodotti a lungo termine. Attualmente Lords Mobile è disponibile in oltre 20 lingue ed è stato il miglior gioco strategico di guerra su dispositivo mobile per due anni consecutivi, con oltre 280 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Il suo successo ha reso l'azienda leader nel settore dei videogiochi, con l'intenzione di stabilire partnership e offrire competenze nelle operazioni globali

aiutando le aziende a essere più forti sul mercato. Gli interessati ai prodotti di qualsiasi genere possono contattare partner@igg.com, inserendo le seguenti informazioni:

Presentazione del team, del team leader e dati di contatto (inserire un indirizzo) Storia e risultati del team Demo di gioco o server client Se viene fornita una demo, fornire una data di completamento. Se viene fornito un prodotto rilasciato, fornire le seguenti informazioni: regioni in cui il prodotto è rilasciato, user retention e altri dati pertinenti Informazioni sullo stile artistico Informazioni sul gameplay principale

Informazioni su IGG

IGG è un rinomato sviluppatore ed editore di giochi per dispositivi mobili, con una forte presenza globale e una clientela internazionale. IGG ha sede a Singapore con sedi regionali negli Stati Uniti, a Hong Kong, in Cina continentale, Canada, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Bielorussia, Filippine, Indonesia, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Turchia ed Europa occidentale, con clienti in oltre 200 Paesi e regioni in tutto il mondo. IGG offre giochi gratuiti per dispositivi mobili in 21 lingue diverse che hanno attirato l'attenzione della critica e vinto prestigiosi premi. I giochi più famosi sono Lords Mobile, Castle Clash e Clash of Lords 2.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1027831/Top_52_Publishers.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1027832/Lords_Mobile.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1027833/IGG_Logo.jpg

Contatto per la stampa:

Alessandra Agliata

a.agliata@carpediemcom.es

+931 797 473

SOURCE IGG