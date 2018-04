Il 2018 UCI Women's World Tour (Tour dell'isola di Chongming) pronto a partire sotto gli occhi attenti degli appassionati

SHANGHAI, 26 aprile 2018 /PRNewswire/ -- The 2018 UCI Women's World Tour (Tour dell'isola di Chongming) si svolgerà a Chongming, Shanghai dal 26 al 28 aprile. Il tour è ospitato dalla Union Cycliste Internationale, dall'Amministrazione Generale dello Sport della Cina e dal Governo Popolare della Municipalità di Shanghai, realizzato dall'Associazione Ciclistica Cinese, dall'Amministrazione Municipale degli Sport di Shanghai e dal Governo Popolare del Distretto di Chongming, e organizzato insieme all'Associazione Ciclistica di Shanghai Cycling e da Shanghai Max Success Culture and Sports Co., Ltd.