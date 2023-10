Il 60% degli scommettitori nel Regno Unito gioca con i bonus sui depositi da 1 £, riferisce KingCasinoBonus

LONDRA, 24 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- I bonus sui depositi da 1 £ sono i bonus più in voga nei casinò nel 2023: il 60% dei clienti dei casinò online li richiede. Per quanto i riguarda le conversioni in registrazioni, i bonus sui depositi da 5 £ la fanno da padrone. I nuovi dati sulle preferenze e sulle abitudini dei giocatori d'azzardo nel Regno Unito provengono da KingCasinoBonus, il principale revisore britannico dei bonus dei casinò. Il marchio vanta oltre 7 anni di esperienza nel settore del gioco d'azzardo online.

Gli ultimi dati del 2023 sui bonus per depositi da 1 £ e su altre offerte per depositi minimi

KingCasinoBonus mostra che il 60% degli utenti del loro sito richiede i bonus sui depositi da 1 £, seguono i bonus sui depositi da 5 £, richiesti dal 41% degli utenti. I comuni bonus di benvenuto sui depositi da 10 £ si trovano al terzo posto: il 36% dei giocatori li richiede.

Modalità di applicazione pratica dei dati:

i casinò online che riducono la soglia per i depositi guadagnano un 22% di utenti in più rispetto agli altri.

I bonus sui piccoli depositi stanno iniziando a competere con i bonus gratuiti, come giri gratis o i senza deposito.

Pagamenti piccoli possono comportare aspettative maggiori sulle giocate, quindi i requisiti da completare prima dell'incasso possono essere rallentati.

Tutti questi dati provengono da una revisione interna del comportamento dei giocatori effettuata nel 2023. KingCasinoBonus ha analizzato questi modelli per creare un profilo cliente chiaro e ottimizzare le modalità con cui soddisfare i propri utenti.

Richieste elevate per giri gratuiti senza puntate e moltiplicatori di bonus

Sotto i 3 principali bonus, il 4° e 5° posto sono occupati dai giri gratis senza puntate e dai moltiplicatori di bonus.

Tipo di bonus esaminato Media bonus massimo Motivo delle richieste Giri gratis senza puntate 100 giri gratis Attesa ridotta per l'incasso Moltiplicatori di bonus Importo bonus del 200% – 300% Importi più elevati per le scommesse

Osservando tutte queste tendenze e risalendo al motivo per cui i giocatori d'azzardo nel Regno Unito scelgono questi bonus piuttosto che altri, il team di revisione dei bonus ha scoperto che:

i giri gratis senza puntate sono disponibili in serie da 20 a 100, per pagamenti che ristagnano per lo più sulle 10 £.

Il valore per giro dei giri gratis senza puntate può superare la media del settore di 0,10 £.

I bonus del 200% sono molto richiesti e vengono offerti più raramente rispetto ai bonus del 100%.

Quali cambiamenti prevede KingCasinoBonus nelle tendenze dei casinò?

Si prevede che la popolarità di questi bonus sui depositi bassi aumenterà ancora nel 2024, probabilmente con il 15% di richieste in più rispetto a prima.

Il ragionamento si basa sulla loro accessibilità. I bonus sui depositi da 1 £ sono sostanzialmente equivalenti ai bonus senza deposito, mentre le promozioni attivate da 5 £ o 10 £ sono economicamente accessibili. Le persone che scommettono senza impegno ma con regolarità sono attirate molto più da questi bonus che delle promozioni rivolte ai giocatori che fanno puntate più alte.

La popolarità dei giri gratis senza puntate potrebbe ristagnare o, nel migliore dei casi, aumentare del 5% il prossimo anno, non per una perdita di interesse da parte dei giocatori, ma perché hanno già raggiunto un limite di domanda elevato.

Ionut Catalin Marin, CEO di KingCasinobonus, interviene sui bonus sui depositi minimi

"Ora sappiamo qual è l'argomento più caldo per i bonus dei casinò quest'anno. Consigliamo ai casinò online verificati dall'UKGC di seguire e applicare le tendenze che abbiamo scoperto e creare bonus che richiedono una spesa inferiore alle 10 £. Una combinazione di depositi bassi e bonus di importi elevati, oltre le 35 £, con l'aggiunta di giri gratuiti, è il modello per la promozione migliore che un casinò online possa creare.

Continueremo a passare al setaccio le offerte attive nel Regno Unito, a testarle e a valutarne la qualità, in modo che i giocatori possano prendere la decisione migliore per i budget più ristretti." ha dichiarato Ionut Catalin Marin, CEO di KingCasinoBonus.

Per ulteriori informazioni su KingCasinoBonus e sui suoi dataset, utilizzare i seguenti link: Instagram; X.com

SOURCE KingCasinoBonus