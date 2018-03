Il Giappone invita 30 potenti influencer da 20 paesi e regioni estere nel tentativo di ricevere 40 milioni di turisti in ingresso nel 2020

TOKYO, 22 marzo 2018 /PRNewswire/ -- L'Organizzazione nazionale del turismo giapponese (JNTO, Japan National Tourism Organization) ha messo in atto un progetto per mettere in mostra il fascino delle risorse turistiche di ciascuna regione del Giappone, invitando 30 potenti influencer (blogger), da 20 paesi e regioni estere, a visitare varie parti del paese a marzo del 2018, con lo scopo di presentare all'estero le attrattive turistiche di ciascuna regione. Per la selezione dei luoghi visitati dagli influencer, JNTO si è impegnata a mettere in mostra e a far risaltare il profilo del fascino giapponese in ciascuna regione, includendo luoghi "instagrammabili" (fotogenici) e programmi pratici esclusivi del Giappone in aggiunta ai luoghi turistici già ampiamente riconosciuti all'estero.