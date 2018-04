Il maestro dei colori Francisco Conti collabora con la cinese Lionking per aprire l'Istituto internazionale del colore e dello spazio

Una stella del design immobiliare italiano, il lavoro di Conti si esprime principalmente nell'utilizzo audace dello spazio e del colore ed è acclamato come un "buon colore". Nel design immobiliare di Conti il colore è una parte molto importante. Egli ritiene che uno spazio domestico vivace necessiti di un colore principale e che gli altri colori debbano andare ad abbellire il resto per ottenere l'effetto perfetto. Conti utilizza il colore e lo spazio per rappresentare l'audacia e la novità, senza limitarsi a un singolo stile. Lo stile variegato con una collocazione intelligente coniugato al design generale di colori da sogno proibitivi rende le sue opere più piacevoli da ammirare e garantisce maggiore vitalità per lo spazio domestico.

Secondo le notizie dei media cinesi, Lionking è una delle prime dieci marche di piastrelle in ceramica cinesi, ha vinto il premio "nuova migliore marca" e ricopre una posizione di mercato elevata in Cina. Il Direttore generale di Lionking, il Sig. Zhang, ha affermato che la Cina, il luogo di nascita della porcellana, dispone di uno spazio di mercato per le ceramiche edili superiore a 500 miliardi di yuan (64 miliardi di Euro). Con lo sviluppo dell'economia i consumatori rivolgono sempre più la loro attenzione verso i materiali decorativi per gli ambienti domestici e le esigenze diversificate dell'interior design. Il Sig. Zhang ritiene che per migliorare la concorrenza nel design di applicazioni spaziali di prodotto e di colore delle ceramiche la partnership con Conti nell'apertura dell'Istituto internazionale dello spazio e del colore sarà fondamentale. Allo stesso tempo darà a Lionking un maggiore senso della moda e del design dello spazio. E ridarà vita alla storia gloriosa cinese come luogo di nascita della porcellana.

