Il nuovo S-scan Open di ESAOTE ridefinisce l'eccellenza nell'imaging della risonanza magnetica

GENOVA, Italy, 25 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Esaote, azienda italiana leader nel settore biomedicale – in ecografia, risonanza magnetica e Information Technology per la sanità – presenta il nuovo S-scan Open, evoluzione di S-scan, uno dei sistemi Risonanza Magnetica più venduti e di successo.

S-scan Open, the ESAOTE’s new MRI system

S-scan Open è il risultato del costante impegno nella ricerca e sviluppo e dell'attento ascolto delle esigenze del mercato e degli utenti di tutto il mondo. Una nuova sfida di Esaote, che ha deciso di introdurre una versione aggiornata del suo sistema RM più venduto, per offrire prestazioni ancora più avanzate, elevare l'esperienza degli operatori e il comfort dei pazienti durante gli esami diagnostici.

"Con S-scan Open, ci siamo basati sulla più recente tecnologia di Esaote in termini di piattaforma hardware e software. È stato appositamente riprogettato per affrontare le complesse esigenze degli esami dell'apparato muscolo-scheletrico", spiega Massimo Olmi, Direttore Marketing RM di Esaote.

S-scan Open è stato aggiornato per rispettare gli ultimi standard regolatori, offrendo prestazioni avanzate con algoritmi di ottimizzazione dell'immagine e protocolli clinici ottimizzati (per sistemi con pacchetto eXP), che garantiscono un'eccellente qualità immagine e tempi di scansione ulteriormente ridotti.

S-scan Open offre anche nuove soluzioni pensate per ottimizzare il flusso di lavoro, che pongono l'operatore al centro dell'attenzione, garantendo un'esperienza unica. La nuova bobina aperta per il ginocchio, frutto dell'ultima piattaforma tecnologica RM di Esaote, garantisce un'esperienza migliorata sia per l'operatore che per il paziente. L'interfaccia utente, aggiornata ai più recenti standard Microsoft Office, si presenta semplice ed immediata, facilitando ulteriormente il suo utilizzo.

S-scan Open propone un sistema di risonanza magnetica aperto con tecnologia di ultima generazione per soddisfare non solo le esigenze cliniche, ma anche a quelle di esercizio, finanziarie e di sostenibilità ambientale grazie al ridotto consumo energetico.

S-scan Open ha marchio CE e approvazione FDA. Il processo di registrazione negli altri paesi è in corso.

Il Gruppo Esaote: Leader nel settore delle apparecchiature biomedicali (ultrasuoni, risonanza magnetica e software per la gestione del processo diagnostico). Alla fine del 2022, il Gruppo impiegava circa 1.250 persone, più della metà delle quali in Italia. Con sede a Genova e Firenze e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 100 Paesi nel mondo. www.esaote.com

