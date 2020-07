Il nuovo simulatore di rete elettrica da 15kVA 3U porta i test a un livello superiore

I modelli Chroma 61809/61812/61815 offrono prestazioni eccezionali : configurazione delle uscite come mono e trifase ; ampio range di tensioni di uscita 350 VLN ; uscita al 100% CC ; ingresso universale da 200V a 480V .In aggiunta , questi prodotti sono completamente rigenerativi, consentendo così di risparmiare sui costi operativi.

L'utente puo' ampliare la potenza di uscita connettendo fino a 3 unità in parallelo, permettendo così di creare una configurazione con una elevata densità di potenza di 45kVA con solo 9U di altezza. Oltre alla simulazione della rete elettrica per l'alimentazione di server o per prodotti elettrici commerciali, i nuovi modelli 61800 possono essere utilizzati in diverse applicazioni nel mercato "green energy". Ad esempio per inverter fotovoltaici, sistemi per l'accumulo di energia (ESS), sistemi per il condizionamento dell'alimentazione (PCS), micro reti elettriche, power hardware-in-the-loop (PHIL), apparecchiature per l'alimentazione di veicoli elettrici (EVSE), caricatori a bordo (OBC) e caricatori bidirezionali a bordo (BOBC), ecc., rendendo così disponibile per gli utenti una nuova soluzione da 9kVA a 45kVA con elevata densità di alimentazione.

I modelli Chroma 61809/61812/61815 sono dotati di uno schermo a sfioramento intelligente che mette a disposizione degli utenti una intuitiva interfaccia per eseguire rapidamente più operazioni e impostazioni. Le operazioni inserite utilizzando lo schermo a sfioramento e la manopola rotativa consentono di eseguire in modo semplice la programmazione e seguire le impostazioni inserite. Le funzioni avanzate per la programmazione del PLD (Dispositivo logico programmabile) sono estremamente ottimizzate, come ad esempio tocchi aggiuntivi e operazioni di swipe quando si programma nella modalità LIST oltre alle funzioni di copia e incolla quando si definiscono delle sequenze, mettendo così a disposizione degli utenti un modo più intuitivo e comodo di programmare, molto simile all'approccio con uno smartphone.

Informazioni su Chroma ATE Inc.

Fondata nel 1994, Chroma ATE Inc. è un fornitore leader mondiale di strumentazione di precisione per test e misure, sistemi di test automatizzati, sistemi di produzione intelligenti e soluzioni chiavi in mano per test e automazione commercializzate a livello globale con il marchio "Chroma".

I mercati significativi serviti da Chroma comprendono veicoli elettrici, LED, fotovoltaico, batterie ecologiche, semiconduttori, fotonica, schermi piatti, video e colore, elettronica per alimentazione, componenti passivi, sicurezza elettrica, termoelettrica, ispezione ottica automatizzata, e sistemi intelligenti per la manifattura per l'ICT, tecnologia pulita, e i settori delle fabbriche smart.

Chroma ATE Inc.

[email protected]

www.chromaate.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1214082/Chroma_3U_15kVA_Grid_Simulator.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1170656/logo_Logo.jpg

Link correlati

http://www.chromaate.com



SOURCE Chroma ATE Inc.