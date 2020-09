Il partner program di Tintri offre soluzioni, programmi e risorse di Intelligent Infrastructure per una redditività prevedibile

Il programma orientato al 100% sul canale offre ai partner un'esperienza utente differenziata per creare opportunità di espansione commerciale

SANTA CLARA, California, 9 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Tintri®, fornitore di Intelligent Infrastructure per aziende, ha annunciato in data odierna il Tintri Partner Program, pensato per aiutare i partner di canale a offrire un insieme completo di soluzioni per aziende e individuare più opportunità per genere redditività prevedibile e consentire la crescita aziendale. L'attenzione di Tintri è incentrata al 100% sul canale e l'azienda offre risorse, programmi e soluzioni di Intelligent Infrastructure per consentire ai partner di sfruttare al massimo le proprie competenze e specializzazioni per arrivare al successo reciproco.

Impatto di mercato immediato

Tintri dà la priorità ai propri partner di canale e si adopera per dare loro gli strumenti necessari per approfondire i rapporti con i clienti esistenti ed espandersi in nuovi mercati. Nel maggio di quest'anno Tintri ha lanciato il Partner Portal, un hub centrale dove i partner possono consultare una vasta rosa di informazioni e programmi. Da allora, le iscrizioni di nuovi partner sono aumentate del 550% e circa l'80% dei nuovi partner ha conquistato nuovi clienti, il che va a sottolineare come Tintri mantenga la promessa di successo e di esperienza utente differenziata.

"Con il mutare delle esigenze delle aziende praticamente dall'oggi al domani per via della pandemia di COVID-19, abbiamo dovuto adattare rapidamente le soluzioni per consentire ai clienti di restare in attività", ha commentato Keith Coker, fondatore e amministratore delegato di Green Cloud Technologies. "Le campagne integrate di Tintri hanno agevolato la rapida implementazione e la comunicazione personalizzata in relazione alla messa in atto di soluzioni VDI per soddisfare i requisiti relativi al lavoro da casa, oltre a rispondere alle esigenze di scalabilità rapida dei nostri clienti senza perdere colpi".

"NetWorks, Inc. è in attività da quasi 20 anni e la pietra d'angolo della nostra strategia è l'applicazione di soluzioni strategiche che anticipano le esigenze del mercato, in modo da posizionare i clienti in modo ideale per avere successo in futuro", ha spiegato Chris Larsen, proprietario di NetWorks, Inc. "Il Tintri Partner Program ha consentito a NetWorks, Inc. non solo di mettere a disposizione soluzioni redditizie e differenziate per i client attuali, ma anche di espandersi a clienti che in passato non raggiungevamo".

L'Intelligent Infrastructure quale vantaggio competitivo

La gamma Tintri Intelligent Infrastructure offre esiti differenziati in data center aziendali di tutte le dimensioni nei vari settori. Le soluzioni di storage Tintri con supporto AI ed ML analizzano, capiscono e si adattano rapidamente agli ambienti dei clienti. Comprensione approfondita, analitica intelligente e funzionalità autonome semplificano la gestione, accelerano le decisioni aziendali e riducono i costi di gestione. L'Intelligent Infrastructure di Tintri funge da fondamenta per soluzioni best-of-breed in grado di supportare i più voluminosi flussi di lavoro di VDI, VSI, database, file service, analisi e DevOps. L'offerta diversificata di tecnologia dell'azienda, che comprende le gamme di prodotti VMstore, IntelliFlash e NexentaStor, supporta l'intera gamma di applicazioni aziendali, casi d'uso, protocolli, tipi di dati e requisiti per supporti di storage.

L'Intelligent Infrastructure di Tintri, che continua a evolversi rapidamente e a integrarsi in una gamma, consente ai partner di ridurre i costi fissi di gestione dello storage dei clienti anche del 95% e le spese in conto capitale fino al 50%. I partner di Tintri beneficiano inoltre dell'esperienza nettamente positiva di oltre 10.000 clienti, con livelli di soddisfazione che si piazzano regolarmente ai livelli più alti nel settore.

"Tintri VMstore è un'offerta altamente differenziata tra le soluzioni di storage per aziende e le sue funzionalità di analisi intelligente, l'ottimizzazione autonoma delle prestazioni e le funzionalità di storage hanno aiutato i nostri ingegneri a mantenere l'attenzione sulle mansioni critiche", ha commentato Dan LeBaron, direttore tecnologico di ProCirrus Technologies. "La semplicità operativa di VMstore, con la semplicissima risoluzione dei problemi e il controllo capillare delle VM ha ridotto l'impegno in termini di amministrazione dello storage e le spese relative a una rosa di flussi di lavoro, portando a tassi di soddisfazione dei clienti estremamente elevati e alla ripetizione di ordinativi. Nel complesso VMstore è stato fondamentale per consentire a ProCirrus di gestire la nostra attività in modo efficace".

Il Tintri Partner Program

Il Tintri Partner Program offre ai partner una vasta gamma di benefici, per esempio:

Deal registration, margini garantiti, incentivi e sconti

Accesso a lead di marketing qualificati

Risorse di marketing personalizzate: materiale promozionale, campagne integrate e supporto per eventi

Formazione concorrenziale per prodotti e soluzioni

Assistenza Tintri per contratti di assistenza/base clienti

"Il nostro obiettivo è agevolare la crescita delle attività dei nostri clienti aiutandoli a incrementare il fatturato e ampliare la base clienti con soluzioni che vanno al di là dello storage", ha commentato Paul Repice, vicepresidente del canale vendite di Tintri. "La nostra tecnologia è stata adottata da più del 20% delle imprese Fortune 100 perché offriamo un approccio differenziato che soddisfa le esigenze uniche dei nostri clienti, e siamo determinati a supportare i nostri partener in modo analogo".

Per maggiori informazioni sul Tintri Partner Program visitare https://tintri.com/partners/.

Tintri

Con sede nella Silicon Valley, Tintri è una controllata al 100% DataDirect Networks (DDN), gigante del data-at-scale e la maggiore azienda privata di storage al mondo. Tintri consente di ottenere esiti unici nei data center aziendali. L'infrastruttura con supporto AI di Tintri impara a conoscere il tuo ambiente per guidare l'automazione. Le informazioni analitiche consentono la semplificazione e l'accelerazione delle attività e rendono possibile sviluppare una comprensione dell'azienda in base ai dati. Migliaia di clienti Tintri hanno risparmiato milioni di ore di gestione usando Tintri. Fai una scelta differenziata, sta a te scegliere. Per maggiori informazioni sulla gamma di soluzioni Tintri visita https://www.tintri.com/products.

Contatto:

Walt & Company, per conto di Tintri

Sharon Sumrit, 408.369.7200 x2981

[email protected]

©2020 Tutti i diritti riservati. Tintri, VMstore, IntelliFlash e NexentaStor sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà di DataDirect Networks. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1214673/Tintri_Logo.jpg

Link correlati

http://www.tintri.com/



SOURCE Tintri by DDN