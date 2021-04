iMDsoft annuncia che Dedalus è partner di canale in Australia e Nuova Zelanda per il sistema informativo clinico MetaVision, la miglior suite di prodotti iMDsoft

TEL AVIV, Israele, 20 aprile 2021 /PRNewswire/ -- iMDsoft Ltd. e Dedalus sono lieti di annunciare di aver stipulato un accordo per una partnership di canale, che autorizza Dedalus a distribuire licenze e servizi MetaVision e a fornire assistenza ai clienti in Australia e Nuova Zelanda (ANZ).

Attraverso il suo programma di partnership di canale, iMDsoft collabora con le principali aziende di tecnologia sanitaria di tutto il mondo, consentendo loro di implementare e supportare le soluzioni MetaVision per rianimazione, anestesia (perioperatoria) e reparti di terapia intensiva presso gli ospedali locali delle rispettive regioni.

Il programma di partnership di canale consente a iMDsoft di concentrarsi sullo sviluppo del prodotto MetaVision, mentre i partner di canale certificati forniscono servizio e assistenza di prim'ordine a livello locale. Con l'aggiunta di Dedalus, iMDsoft ora ha 11 partner di canale operanti in tutto il mondo.

In qualità di partner di canale ANZ, Dedalus gestirà il ramo MetaVision in Australia e Nuova Zelanda. iMDsoft ha selezionato Dedalus ANZ come partner di canale per la sua capacità di fornire il massimo livello di servizio per i prodotti sanitari digitali e la sua comprovata esperienza come leader nella gestione di soluzioni per la rianimazione e la terapia intensiva in organizzazioni sanitarie pubbliche e private su larga scala.

"Siamo lieti di collaborare con Dedalus, uno dei principali fornitori di servizi sanitari digitali in Australia e Nuova Zelanda. Le nostre visioni sono strettamente allineate e siamo certi che, attraverso il nostro programma di partnership di canale, Dedalus fornirà il più alto livello di servizio ai clienti locali. Siamo lieti di lavorare con Dedalus per offrire nuove soluzioni avanzate ai reparti di terapia intensiva e ai sistemi ospedalieri in tutta la regione, migliorando la sicurezza clinica, i flussi di lavoro e l'efficienza".

Shahar Sery, Executive Vice President, iMDsoft

"Siamo lieti di ampliare la nostra attività nel contesto della terapia intensiva con iMDsoft, un valido fornitore leader del settore. La soluzione iMDsoft migliorerà ulteriormente la nostra capacità di fornire una gamma completa di soluzioni cliniche. Disponiamo di sistemi esistenti utilizzati nella maggior parte delle strutture di assistenza secondaria e saremo in grado di sfruttare l'ampio team formato da oltre 200 collaboratori dedicati impiegati in ANZ per fornire servizi di implementazione e assistenza. Questo migliorerà ulteriormente il nostro percorso per fornire un'assistenza sanitaria sostenibile e a prezzi accessibili in ANZ".

Daryll Goodall, Managing Director APAC, Dedalus

iMDsoft è leader mondiale nel settore dei sistemi informativi clinici, con specializzazione in rianimazione, anestesia e terapia intensiva. Centinaia di ospedali e reti sanitarie in 24 paesi utilizzano MetaVision, la suite di punta dell'azienda, per migliorare la qualità delle cure e incrementare i risultati finanziari. Il programma globale di partnership di canale offre ai partner di distribuzione un approccio end-to-end per fornire il migliore software iMDsoft. iMDsoft è una società interamente controllata da N. Harris Computer Corporation.

MetaVision si è dimostrato particolarmente importante durante il COVID, in quanto offre agli ospedali la flessibilità di configurare autonomamente il sistema per gestire i flussi di lavoro COVID. Per maggiori informazioni, visitare https://www.imd-soft.com/

DEDALUS Fondato a Firenze nel 1982 dall'attuale Presidente Giorgio Moretti, Dedalus Group è il principale fornitore di software per l'assistenza sanitaria e la diagnostica in Europa e uno dei più grandi al mondo. La struttura azionaria garantisce stabilità e un'ottima capacità finanziaria grazie alla presenza di Ardian, la maggiore società di investimenti privati in Europa e la quarta al mondo. A partire dal 2016, Dedalus ha accelerato la propria strategia di espansione rivolgendosi alla crescente domanda di soluzioni TIC e di trasformazione clinica innovative e complete. Con l'acquisizione di Agfa Healthcare IT, Dedalus ha consolidato la sua leadership come attore paneuropeo nel settore del software sanitario, con una posizione di primo piano nell'informatica ospedaliera (HCIS) e nella diagnostica (DIS) in Germania, Italia e Francia. L'acquisizione del ramo healthcare IT di DXC prosegue questo percorso e dà a Dedalus una posizione leader di mercato nel Regno Unito e in Irlanda, ampliando ulteriormente la sua presenza a livello globale. Oggi Dedalus ha una forte presenza in Europa settentrionale, Austria, Svizzera, Spagna, Cina, Brasile, Australia, Nuova Zelanda e in diverse sedi in America Latina, Medio Oriente e Africa, con una presenza in oltre 40 Paesi diversi. Grazie al suo indiscusso portafoglio di soluzioni all'avanguardia di nuova generazione, Dedalus copre l'intero spettro di esigenze degli operatori sanitari, supportando oltre 6.000 ospedali e 5.000 laboratori in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.dedalus.com/anz

Per informazioni sull'iMDsoft Channel Partner, contattare

[email protected]

Per ulteriori informazioni su Dedalus e MetaVision in ANZ, contattare:

[email protected]

