INDUSTRY chiude un'edizione dedicata alla presentazione delle più recenti soluzioni tecnologiche per l'industria

La nuova area dedicata alle macchine utensili, con oltre 50 espositori che hanno presentato macchinari in funzione, è stata tra quelle con il maggiore afflusso di visitatori durante i tre giorni dell'evento. È stato possibile vedere le macchine a pieno regime, dall'avviamento al taglio fino alla deformazione o altre tecniche di lavorazione. L'area espositiva era completata dalle aree automazione e robotica, nuovi materiali, stampa 3D, stampi e matrici, connettività e dati, oltre a progettazione e servizi di grande interesse per i visitatori.

Secondo il direttore dell'evento, Miquel Serrano, "in questa edizione, INDUSTRY ha confermato di essere la piattaforma principale per le soluzioni industriali a livello nazionale, dove sono state presentate le più importanti tecnologie attuali che stanno rivoluzionando il settore, come la stampa 3D o la produzione avanzata, tra le altre".

L'area congressi includeva Healthio Day 3D Printing Application in Healthcare, il workshop sulla stampa 3D in ambito medico tenutosi mercoledì 30 ottobre, che ha trattato l'attuale situazione della biostampa e del settore, oltre ai migliori casi di applicazione della stampa 3D negli ospedali catalani. Negli interventi di In(3d)talks, sono state delineate le future linee del settore e sono stati presentati alcuni dei migliori esempi di implementazione della produzione additiva in aree come l'industria automobilistica e il retail nell'aeronautica.

Inoltre, la seconda edizione del Barcelona Cybersecurity Congress si è concentrata sulla sicurezza informatica nel campo della società digitale e delle imprese connesse. Tra gli altri argomenti, sono state discusse le principali soluzioni multicloud, la sicurezza dei dispositivi medicali, la protezione di Industry 4.0 e la prevenzione del furto di identità. L'offerta di conoscenze di INDUSTRY From Needs to Solutions è stata completata con Max e Ayri11, rispettivamente per quanto riguarda la produzione avanzata e l'automazione e la robotica.

La quarta edizione di INDUSTRY ha inoltre presentato il B2B European Technology Buyers Programme, che ha organizzato oltre 50 incontri tra aziende europee e acquirenti di settori quali l'industria automobilistica, l'aeronautica, la robotica e la sanità.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026811/INDUSTRY_Technology.jpg

SOURCE Fira de Barcelona