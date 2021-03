Innovazione di livello mondiale: il primo abbigliamento smart per vela al mondo di 878®

In questi capi per la vela, sostenibilità, soluzioni digitali, molteplici anni di sviluppo dei prodotti e tecnologia di produzione incontrano l'innovazione dei materiali. I prodotti sono realizzati in grafene, un materiale ultraleggero ma flessibile, elasticizzato, perfettamente impermeabile, più robusto dell'acciaio, che, come caratteristica principale, offre la stessa sensazione di calore sia a 5 che a 20 gradi Celsius. I creatori di questo "super materiale" hanno ricevuto un premio Nobel per la fisica nel 2010. Inoltre, grazie al body scan 3D, i capi di abbigliamento possono essere realizzati su misura.

La società, con sede a Budapest, ha adottato un approccio esclusivo già durante la fase di pianificazione, coinvolgendo la comunità della vela, che ha contribuito a delineare le esigenze più importanti degli atleti.

Con l'obiettivo di diventare una linea di abbigliamento sportivo di livello mondiale su larga scala, oltre all'innovazione e alla funzionalità dei materiali, anche il design ha ricoperto un ruolo significativo. "878® è stata creata con la mission di aderire saldamente a un approccio innovativo e all'applicazione di soluzioni intelligenti per sviluppare prodotti in grado di raggiungere una quota pari al 2% del mercato globale dell'abbigliamento per vela", ha dichiarato István Papp, CEO di 878.

L'innovazione dei capi è evidente in questa funzionalità esclusiva: un display digitale pieghevole integrato nella giacca, a cui un'unità di bordo trasmette i dati dallo strumento dell'imbarcazione tramite bluetooth, mentre il capitano può impostare diversi dati per l'intero team.

L'azienda si impegna anche a favore della sostenibilità: per la produzione vengono impiegati solo materiali privi di sostanze chimiche e rispettosi dell'ambiente, l'uso dell'acqua è ridotto al minimo e parte dei profitti saranno destinati a iniziative per la pulizia di acqua e oceani. 878® opera come azienda senza sprechi grazie alla sua produzione completamente digitalizzata.

L'ambasciatore del marchio 878® è l'ungherese Zsombor Berecz, campione europeo e mondiale di vela.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1454047/878_Sailing_Apparel.jpg

Link correlati

https://878co.com



SOURCE 878 Co