IronFX, società leader di brokeraggio, annuncia il lancio del nuovo sito web per gli affiliati

L'obiettivo principale durante il processo di riprogettazione era aggiornare e ampliare i servizi disponibili per gli affiliati, oltre a creare una risorsa più preziosa, incentrata sull'utente e interattiva su tutte le piattaforme e i dispositivi.

Il sito web per gli affiliati mira ad attirare affiliati nuovi ed esistenti, e offre innovativi ed entusiasmanti piani di pagamento, commissioni e bonus per premiare gli affiliati. Gli affiliati avranno a disposizione un'ampia scelta: potranno infatti ricevere commissioni settimanali, CPA fino a 1.500 USD, rimborsi fino a 15 USD per lotto e accedere a 6 piani di pagamento. Inoltre è disponibile un servizio di assistenza dedicato da parte di un team di esperti sulla formazione, sul marketing e su come avviare la propria attività. Sono anche disponibili una gamma completa di supporti e vari strumenti di marketing per aiutare gli utenti a costruire integralmente il proprio marchio e plasmare la propria strategia di marketing.*

Sono previsti anche interessanti bonus, tra cui un bonus di iscrizione di 1.000 USD e un bonus di commissione del 30%.*

Il responsabile del programma affiliati ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di lanciare il nuovo sito web e crediamo fermamente che risulterà utile e informativo consentendo ai clienti affiliati e alle aziende di conoscere il nostro prodotto prima di unirsi a noi e iniziare a beneficiare della nostra gamma di servizi su misura. Siamo lieti di aver corrisposto sinora 35 milioni di USD in commissioni; inoltre il nostro programma vanta un tasso di conversione del 40%. Perché essere meglio, quando puoi essere il migliore?"

Per ulteriori informazioni sugli affiliati IronFX e sui numerosi servizi disponibili per le imprese, visitare il sito webhttps://affiliates.ironfx.com/en

Tutte le operazioni di trading comportano rischi e sussiste la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

*Tutti i piani di pagamento e i bonus sono soggetti a termini e condizioni

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1433766/IronFX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216050/IronFX_Logo.jpg

