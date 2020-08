IronFX supporta i trader con nuova scuola di trading

La scuola di trading di IronFX si incentrerà su materiale relativo al trading pensato in modo specifico per le esigenze dei trader sia professionisti sia principianti. IronFX si adopera per ampliare la propria offerta e soddisfare i bisogni dei trader nel mondo. La scuola di IronFX presenterà le ultime notizie finanziarie, strategie per investimenti in valuta utili ed efficaci, sezioni dedicate al trading per utenti professionisti e alle prime armi, oltre a materiale formativo di livello introduttivo in una sezione dedicata alle operazioni in valuta articolata in ordine alfabetico. Non mancheranno inoltre il calendario economico, filmati e articoli utili di supporto ai trader.