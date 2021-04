Italgas è la prima società al mondo per integrazione e impiego estensivo della tecnologia Picarro nella gestione delle infrastrutture del gas

Picarro ha iniziato a collaborare con Italgas nel 2017 come fornitore di servizi e partner tecnologico di fiducia. Italgas ha utilizzato l'Asset Management Solution di Picarro passando così da una misurazione parametrica delle dispersioni a una effettiva già dal 2019 utilizzando i dati raccolti per gestire in maniera avanzata i suoi 73.000 chilometri di condotte. In questo modo l'azienda ha ridotto in maniera significativa le dispersioni, riuscendo a monitorare annualmente un numero di chilometri di rete di gran lunga superiore a quanto previsto dalla normativa vigente e imponendosi come uno dei primi distributori in Europa a misurare effettivamente le dispersioni. Nel 2021, inoltre, Italgas sarà in grado di contenere ulteriormente le proprie emissioni e di potenziare la manutenzione di tipo predittivo, ottimizzando in questo senso gli interventi di sostituzione delle condotte sulla base dei dati e delle analisi effettuate con la tecnologia Picarro.