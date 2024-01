Jackery espone l'innovativo Solar Generator Mars Bot al CES 2024, introducendo una nuova era per i generatori fotovoltaici

LAS VEGAS, 10 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Il 9 gennaio Jackery, una delle principali aziende di livello internazionale nello sviluppo di soluzioni innovative per l'energia green e l'alimentazione elettrica portatili, ha lanciato il suo prodotto più recente, il Solar Generator Mars Bot, che recentemente ha ottenuto il riconoscimento TIME Best Inventions of 2023, al Consumer Electronics Show (CES). Rispondendo a varie esigenze di potenza all'aperto in assenza di collegamento alla rete elettrica, questo prodotto pionieristico è un robot di servizio intelligente, integrato, caricabile con energia solare e dotato di un sistema di immagazzinamento dell'energia (PV-ESS) e di un dispositivo a inseguimento della luce solare, che offre un nuovo metodo per l'utilizzo efficiente di energia pulita rinnovabile.

Ispirato da Opportunity, il rover che ha operato su Marte dal 2004 fino al 2018, il Jackery Solar Generator Mars Bot segna una svolta nel settore delle energie rinnovabili. Costituisce un approccio innovativo all'uso efficiente di energia pulita rinnovabile in presenza della crisi energetica, esprimendo con il suo design e funzionalità lo spirito di esplorazione che caratterizza Jackery. Questo robot offre un'elevata efficienza di conversione dell'energia solare e assicura una generazione regolare dell'energia elettrica grazie al superiore sistema a inseguimento intelligente. È un richiamo allo spirito avventuroso, fornendo una fonte di energia affidabile a chi osa avventurarsi nell'ignoto ed esplorare il mondo.

Il robot è dotato di un sistema a inseguimento automatico della luce solare con movimento autonomo, grazie al quale rileva la direzione di massima intensità della luce ai fini della generazione di energia elettrica o della carica. Integra vari pannelli solari ripiegabili con un sistema di immagazzinamento di energia, offrendo un'uscita di 600 W e un'efficienza massima del 25% di conversione dell'energia solare. Costruito con una durevole lega di alluminio impermeabile all'acqua, è adatto in varie situazioni – soccorsi di emergenza, eventi outdoor e viaggi con un veicolo ricreazionale.

Jackery ha presentato anche il Solar Generator for Rooftop Tent, un'innovativa combinazione di generatore solare e tenda apribile sul tetto del veicolo per esperienze di overlanding; il generatore solare fornisce sino a 6 kWh per viaggi di un giorno e vita all'aperto per due settimane. Inoltre ha introdotto il Jackery Solar Generator Home Kit – consistente di un E2000Plus, una batteria aggiuntiva, due pannelli solari da 200 W e un commutatore automatico – che serve da fonte di energia elettrica di riserva di emergenza, cruciale durante interruzioni dell'erogazione di corrente o disastri naturali.

Il brand ha esposto anche il Jackery Solar Generator 1000 Plus (Galaxy), il cui guscio è costruito con rifiuti in plastica riciclati, insieme ad altri modelli della serie Plus.

La produzione esposta da Jackery al CES 2024 ne hanno dimostrato l'impegno all'innovazione e al know-how tecnico, rafforzandone la posizione di azienda di prestigio nello sviluppo di soluzioni portatili per la generazione di energia rinnovabile e pulita, che continuamente spinge i confini e stabilisce nuovi standard.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2315591/Jackery_Inc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/4485337/Jackery_Logo.jpg