Kat Von D Beauty lancia la prima Brown Collection, la collezione per sopracciglia a lunghissima durata in tre formulazioni innovative - e 100% vegana!

La 24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade, la Brow Struck Dimension Powder, la Signature Brow Precision Pencil, il Pomade Brow Brush #70 e il Powder Brow Brush #75 di Kat Von D Beauty saranno disponibili in Italia a partire da maggio 2018 presso Sephora e su Katvondbeauty.com.

Per sopracciglia straordinariamente personalizzate. Per creare le audaci sopracciglia che la contraddistinguono, Kat usa da anni la Tattoo Liner perché non riesce a trovare un prodotto che abbia il colore ad alta intensità e la lunga tenuta waterproof che desidera. Ora, Kat ha spinto i confini dell'innovazione creando la sua ultima collezione per sopracciglia per lei... e per tutti! In un post in anteprima su Instagram, Kat Von D si è vantata, "Siete pronti ragazzi per IL MIGLIOR prodotto di sempre a lunga tenuta e a prova di bomba per sopracciglia?!"

24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade di Kat Von D Beauty

La leggerissima crema waterproof offre sopracciglia impattanti, che non si spostano, senza sbavature e che non si cancellano fino a quando non lo decidete voi. Questa formula resistente anche al sudore è il prodotto per sopracciglia ideale da usare per le attività più intense - Kat ne ha testato il potere di resistenza durante una sudoratissima lezione di fitness! Super Brow è disponibile in 7 tonalità neutre per sopracciglia, in 7 colori arcobaleno, e in "White Out" (bianco) e in "Bleach" (bianco ocra) per un totale di 16 sfumature che possono essere combinate per creare più di 100 colori per tutti i tipi di sopracciglia.

Applicate la 24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade con il nuovo pennello Pomade Brow Brush #70 di Kat Von D Beauty . Le setole dure, angolate sono fabbricate con fibre sintetiche di altissima qualità per offrire un tratto estremamente controllato e semplice. Il pennello affusolato funge anche da spatola per mescolare i colori e ottenere combinazioni originali.

Brow Struck Dimension Powder di Kat Von D Beauty

Date alle vostre sopracciglia un look naturale perfetto con Brow Struck: una polvere 3D semi-metallic che imita la lucentezza naturale dei peli dandogli un aspetto e un volume realistici. Questa formula ibrida 2-in-1 base e polvere è la prima polvere per sopracciglia che offre sopracciglia waterproof e senza sbavature per più di 12 ore. Usate una delle sette tonalità per riempire ed uniformare la vostra forma e per avere sopracciglia folte e bilanciate che appaiono fantastiche sia in foto che nella realtà.

Applicate questa polvere a lunga tenuta e ad alta pigmentazione con il Powder Brow Brush #75 di Kat Von D Beauty. Il pennello possiede un design a pettine unico che deposita e mescola la polvere mentre pettina i peli delle sopracciglia!

Signature Brow Precision Pencil di Kat Von D Beauty

Questa matita ultra sottile è dotata di un'innovativa punta ellittica da 1 x 1,5 mm, per il look ad effetto microblading che desiderate. Signature Brow è precisissima ed è perfetta per disegnare linee sottili e tratti che imitano i peli con il controllo di un artista sotto ogni punto di vista. La formula a lunga tenuta, che non si rompe è extra forte ma allo stesso tempo si addolcisce a contatto con gli oli naturali delle vostre sopracciglia per un risultato da costruire. È infatti possibile applicare tranquillamente più strati per ottenere sopracciglia personalizzate. L'applicatore integrato in ognuna delle 7 tonalità per sopracciglia pettina e mescola i colori con facilità.

Manuale sopracciglia di Kat Von D Beauty

Date alle vostre sopracciglia un aspetto rock con i consigli dell'artista Leah Carmichael (@iamleah) dell'Artistry Collective (collettivo artistico) di Kat Von D.

SOPRACCIGLIA ULTRA DEFINITE E SCOLPITE

"Per avere sopracciglia perfette bisogna iniziare sempre dall'arcata. Ho usato la 24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade in Graphite ed il pennello Pomade Brow Brush #70 e sono arrivata fino alla coda delle sopracciglia per allungarne la forma. Ho poi ripetuto questo passaggio sulla sommità del sopracciglio, riempiendolo e usando il prodotto che restava sulla punta del pennello per la parte anteriore disegnando dei piccoli tratti come fossero peli."

SOPRACCIGLIA FOLTE

"Per avere un effetto semplice di sopracciglia folte, ho usato la Brow Struck Dimension Powder nella tonalità Blonde ed il pennello Powder Brow Brush #75. La polvere è ideale per coloro che hanno sopracciglia rade perché la formula possiede una leggera lucentezza che dona un effetto naturale. Mi piace finalizzare con un pennello per ciglia per dare un tocco maggiore di morbidezza."

SOPRACCIGLIA EFFETTO MICROBLADING

"Signature Brow Precision Pencil è stato pensato per creare sopracciglia definite. Ho selezionato la tonalità Medium Brown (marrone medio) e utilizzato tratti corti per dare corpo al colore attraverso strati sottili. La punta super precisa e la formula altamente pigmentata permettono di ricreare sopracciglia dall'aspetto estremamente naturale per un look preciso e definito. Con poco si può fare molto."

SOPRACCIGLIA COLORATE

"Non abbiate paura delle sopracciglia colorate! La versatilità delle tonalità della 24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade è fantastica per la creatività. Ad esempio, il colore Scarlet (rosso ciliegia) mescolato con uno qualsiasi delle tonalità dei marroni vi permette di personalizzare la sfumatura castana perfetta, e il colore Bleach crea delle sopracciglia dal look decolorato e senza impegno più veloce della storia. Ho usato solo la tonalità Scarlet per creare questo look divertente e colorato."

#Vegan! La passione di Kat per gli animali fa sì che tutti i prodotti sono realizzati senza nessuna crudeltà nei confronti degli animali, per sempre. La collezione Brow di Kat Von D è 100% vegana. Condividi i tuoi look e trova ispirazione su KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #KVDBrows

INFORMAZIONI SU KAT VON D BEAUTY: LUNGA TENUTA. PIGMENTAZIONE INTENSA. COPRENZA TOTALE.

Kat Von D Beauty è stato creato e lanciato nel 2008. Ispirato agli inchiostri del negozio di tatuaggi più famoso al mondo, High Voltage Tattoo, Kat ha creato un marchio di trucchi amato e durevole specializzato in prodotti a lunga durata, elevata pigmentazione e coprenza totale che permettono di liberare l'artista interiore.

Nel continuo tentativo di creare i prodotti di bellezza sempre più perfetti, Kat Von D prova e indossa tutto quello che produce, traendo ispirazione dalla sua esperienza come artista, tatuatrice, musicista, attivista per i diritti degli animali, leader di social media e creatrice. Elogiata per la sua arte, l'autenticità, l'innovazione e l'ossessione della qualità, Kat Von D è una delle marche di bellezza in crescita più rapida nel settore.

Appassionata attivista per i diritti animali, Kat Von D è impegnata a garantire che la sua linea offra bellezza completamente libera dalla crudeltà e makeup vegano al 100%. A titolo di riconoscimento del proprio lavoro, Kat ha ricevuto premio Celebrità Paladina degli Animali della Animal Rights National Conference (Conferenza nazionale sui diritti degli animali) ed è stata nominata celebrità vegana dell'anno nel 2017. Kat Von D Beauty è stata premiata due volte come Best Cruelty-Free Cosmetics Company (migliore azienda cosmetica libera dalla crudeltà) da peta2 nel loro premio annuale Libby.

Kat Von D Beauty è distribuito in 35 paesi in Nord America, America Latina, Europa, Sud East Asiatico, Australia, Medio Oriente, Scandinavia, Regno Unito e Irlanda come esclusiva di SEPHORA, Naimies, Debenhams e www.katvondbeauty.com.

INFORMAZIONI SU KENDO

Con sede a San Francisco, CA, KENDO crea o acquisisce marchi di bellezza e si concentra nello sviluppo nel mondo. Il portafoglio comprende Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OLEHENRIKSEN, BITE Beauty e Fenty Beauty by Rihanna. Il nome KENDO è un gioco di parole della frase "can do." Ciò che caratterizza KENDO è la sua dedizione a qualità del prodotto, innovazione e alla narrazione di storie autentiche. I marchi del portafoglio KENDO sono distribuiti in 35 paesi in tutto il mondo.

