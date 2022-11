KELLY RIPA E MARK CONSUELOS ACQUISISCONO UNA QUOTA DEL GRUPPO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CALCISTICA ITALIANA CAMPOBASSO 1919

Il duo entra a far parte del club che continua il suo ambizioso percorso di ritorno ai suoi successi precedenti

NEW YORK e CAMPOBASSO, Italia, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Kelly Ripa e Mark Consuelos hanno annunciato oggi il loro investimento nel Campobasso 1919, squadra di calcio italiana caratterizzata da storia unica e dalla visione ambiziosa di raggiungere i massimi livelli del calcio italiano. Nel loro ruolo di comproprietari, Ripa e Consuelos collaboreranno con la società North Sixth Group, il principale proprietario e operatore, per aumentare la presenza mediatica del Campobasso 1919, incrementare le sue attività commerciali e opportunità di sponsorizzazione.

Situata tra Roma e Napoli, nella regione del Molise, Campobasso vanta un'orgogliosa tradizione calcistica che risale a più di 100 anni fa. La squadra è la più amata del capoluogo molisano, essendo riuscita ad arrivare raggiunto in Seconda Divisione, l'allora terza serie del calcio italiano, battendo e pareggiando alcune delle squadre più blasonate del calcio italiano come Juventus, Milan e Lazio. Il Campobasso, che prende il nome dall'anno di fondazione, per la prima volta dopo 32 anni è stato finalmente promosso alla terza serie del calcio italiano nel 2021. Tuttavia, i tifosi del Campobasso hanno rischiato di vedere la propria squadra fuori dal campionato dopo l'esclusione ufficiale del Campobasso dalla serie C a causa di inadempienze amministrative. Poco prima della stagione 2022-23, sull'orlo di perdere ogni speranza di competere nel calcio italiano, la società North Sixth Group ha acquisito il Campobasso 1919, permettendo al club di iniziare la risalita ai vertici della piramide calcistica italiana, ripartendo dalla quinta serie.

"Il progetto Campobasso è la quintessenza della storia degli svantaggiati", ha dichiarato Mark Consuelos, attore, produttore e imprenditore. "L'amore del Campobasso per il calcio è visibile nella sua incrollabile lealtà e passione per questa squadra. Quando mi sono confrontato con Matt e ho appreso la storia di questi tifosi che rischiano di non poter più seguire la squadra che amano, io e Kelly abbiamo voluto impegnarci e trovare una soluzione. Questa è una storia che urla riscatto, rinascita e speranza e che si giocherà sui campi di calcio d'Italia. Noi siamo davvero orgogliosi di svolgere un ruolo come comproprietari".

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Kelly e Mark nel nostro gruppo di proprietà del Campobasso 1919", ha dichiarato Matt Rizzetta, presidente del North Sixth Group, società madre e gestore del Campobasso 1919. "Al di là del calcio, consideriamo il Campobasso 1919 come una piattaforma per rappresentare gli immigrati, gli espatriati e gli svantaggiati di tutto il mondo, che possono immedesimarsi nel dolore e nella sofferenza che questi tifosi hanno sopportato, ma anche nell'importanza della perseveranza nel percorso verso il raggiungimento dei propri sogni".

Ripa e Consuelos investiranno anche nell'Ascoli FC ("Ascoli"), una delle più storiche società di calcio professionistico in Italia, attraverso il North Sixth Group. L'Ascoli milita attualmente in Serie B e nei suoi 124 anni di storia ha disputato più di 30 stagioni nei due massimi livelli del calcio italiano. Nella scorsa stagione, l'Ascoli si è classificato al 6° posto della classifica di Serie B e si è qualificato per i playoff di promozione in Serie A prima di essere eliminato dal Benevento. Ulteriori dettagli sull'investimento saranno disponibili nelle prossime settimane.

Informazioni sul Campobasso 1919:

Campobasso 1919 è una società calcistica italiana della regione Molise, con una storia unica e un'orgogliosa tradizione calcistica. North Sixth Group ha acquisito nel 2022 il Campobasso 1919, che storicamente era la squadra secondaria di Campobasso, e ha iniziato subito a trasformarlo nel primo club della città con un ambizioso progetto pluriennale per ripartire dalla quinta serie e risalire la piramide calcistica italiana. La società si è assicurata i diritti per giocare nello Stadio Nuovo Romagnoli da 25.000 posti e ha ottenuto il riconoscimento da parte di tifosi e funzionari pubblici come squadra principale della regione Molise, che ha tra le più grandi comunità di italiani espatriati che vivono negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Sud America.

