Klook Si Rafforza In Italia Lanciando Il Servizio Di Acquisto Di Biglietti Ferroviari In Italia, Per Contribuire Alla Ripresa Del Turismo E All'Economia Del Bel Paese

Klook introduce il servizio di acquisto di biglietti del treno, considerato uno dei mezzi di trasporto condivisi al momento più sicuri, con l'obiettivo di favorire la ripresa del turismo domestico italiano.

Viene valorizzata l'offerta di esperienze e attività del Bel Paese, per permettere ai viaggiatori italiani più appassionati di esplorare oltre 15 città italiane ed i loro magnifici dintorni.

Grazie al potenziamento delle offerte locali, ad un'esperienza utente semplice, alla tecnologia innovativa e ai vantaggi del sistema di incentivi crediti di Klook, i viaggiatori italiani avranno la possibilità di scoprire, prenotare e vivere esperienze a portata di mano.

MILANO, 1 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Klook, (https://www.klook.com/it/) la piattaforma di prenotazione di attività, esperienze e servizi di viaggio leader a livello mondiale ha annunciato oggi di aver ampliato i suoi servizi introducendo il sistema di acquisto di biglietti del treno in Italia. Klook, che oggi conta più di 100.000 prodotti, attività e servizi in tutto il mondo, aggiunge il sistema di prenotazione e acquisto di biglietti ferroviari da e per più di 350 stazioni ferroviarie in tutta Italia. Poiché Klook desidera contribuire alla ripresa del turismo domestico in Italia, questo arricchimento di servizi consentirà di incrementare ulteriormente le occasioni di viaggio verso le destinazioni del Bel Paese, facendo leva sugli spostamenti ferroviari.

Considerato un mercato strategico chiave per la roadmap di crescita in Europa dell'azienda, Klook opera in Italia dalla fine del 2019, puntando sulla creazione di partnership durature con gli operatori turistici locali e promuovendo l'Italia come destinazione turistica ad un numero considerevole viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, la pandemia globale ha avuto un forte impatto sul settore turistico mondiale, con un calo del 98% a maggio 2020 del numero di turisti internazionali rispetto a maggio 2019[1] : un impatto simile è stato registrato anche in Italia[2]. Con l'emergere di nuove esigenze e con i cambiamenti comportamentali dei viaggiatori, il potenziamento dell'offerta di servizi di viaggio in Italia è fondamentale per la ripresa del turismo e dell'economia italiana in generale.

"È un momento difficile per il nostro settore e numerose aziende turistiche in Italia stanno soffrendo. Con la nostra crescente presenza in Europa, i continui investimenti e i piani per facilitare i viaggi domestici, ci impegniamo ad aiutare il settore del turismo e l'economia italiana nel suo complesso a ristabilirsi il più rapidamente possibile," ha affermato Nicolò Grosoli, Senior Marketing Manager per Klook in Italia. "Siamo entusiasti di poter lanciare oggi i nostri servizi di acquisto di biglietti ferroviari in Italia e spronare i viaggiatori italiani a riscoprire la bellezza della nostra nazione, viaggiando in sicurezza e in modo conveniente, poiché nella nostra piattaforma non applichiamo costi aggiuntivi di prenotazione del biglietto del treno."

Il treno come uno dei mezzi di trasporto condivisi più sicuri per viaggiare e promuovere la ripresa turistica in Italia

Mentre la salute e la sicurezza pubblica rimangono una delle maggiori preoccupazioni per la maggior parte degli italiani[3], i treni sono uno dei mezzi di trasporto condivisi più sicuri, con un numero di passeggeri a bordo contingentato e una grandissima attenzione alle misure igieniche. Il rischio è ampiamente ridotto grazie alle misure di igiene e sicurezza adottate dalle stazioni e dagli operatori ferroviari[4], come la garanzia del distanziamento sociale, la capacità ridotta al 50% nei treni a lunga percorrenza e il rafforzamento delle procedure di pulizia e sanificazione regolare dei treni.

Il lancio dei servizi di acquisto dei biglietti del treno da parte di Klook consentirà ai viaggiatori nazionali di disporre di un'opzione di trasporto sicura e conveniente che permetterà loro di soddisfare la loro voglia di viaggiare e di riscoprire la loro terra. Con Klook, i viaggiatori domestici potranno tornare a viaggiare in sicurezza, utilizzando il treno, contribuendo alla ripresa complessiva del settore turistico e del tempo libero in Italia. L'offerta di Klook spazia dai biglietti salta la fila del Colosseo a Roma e le visite guidate ai Musei Vaticani, ai tour giornalieri nei meravigliosi dintorni di Firenze, alle esclusive degustazioni enogastronomiche a Bologna, Parma e nel resto dell'Emilia-Romagna fino ai biglietti di accesso ai migliori parchi divertimento italiani, e molto altro ancora... Tutte queste attività e molte altre sono prenotabili facilmente su Klook.

Klook introduce inoltre in Italia il suo sistema di incentivi, i Crediti Klook, che daranno ai clienti italiani la possibilità di godere di ulteriori vantaggi esplorando il territorio nazionale. Prenotando attività su Klook (inclusi i biglietti del treno), i clienti possono ottenere fino al 10% del valore di prenotazione, sotto forma di crediti Klook. I crediti possono essere quindi utilizzati nelle successive prenotazioni tra le oltre 100.000 attività e servizi di viaggio in tutto il mondo.

"Il servizio di prenotazione di biglietti del treno e il nostro eccezionale sistema di incentivi, i Crediti Klook, sono solo tra le prime migliorie che abbiamo lanciato in Italia. Klook continuerà, nei prossimi mesi, ad investire sui prodotti italiani attraverso attrazioni, tour, esperienze uniche e molto altro," ha aggiunto Grosoli.

Un'esperienza realmente mobile per scoprire e prenotare esperienze di viaggio

La pandemia globale ha trasformato i comportamenti dei viaggiatori e ha accelerato l'adozione di nuove tecnologie. Sempre più persone desiderano un'esperienza mobile reale, e dimostrano un incremento nell'utilizzo di metodi di pagamento contactless. In quanto leader nell'ambito delle attività ed esperienze in destinazione, Klook è in prima linea per offrire ai viaggiatori italiani una tecnologia innovativa, esperienza di utilizzo semplice e un'ampia gamma di attività e servizi di viaggio, dalla prenotazione on-the-go con conferma immediata al riscatto con voucher con codice QR, il tutto a portata di mano e con l'App Klook.

Nell'ultimo anno, Klook ha gettato le fondamenta e sta crescendo rapidamente in Europa, aprendo uffici a Milano, Londra, Berlino, Amsterdam e Barcellona. La piattaforma offre anche metodi di pagamento preferenziali a livello locale ed è disponibile in diverse lingue europee tra cui italiano, francese, spagnolo, russo e tedesco, offrendo un'esperienza utente altamente localizzata.

[1] Impact of COVID-19 on Global Tourism Made Clear as UNWTO Counts the Cost of Standstill (Chiarezza sull'impatto del COVID-19 sul turismo globale a seguito del conto della stasi da parte dell'UNWTO) di UNWTO [2] Indagine: L'onda lunga dell'emergenza COVID affonda l'estate del turismo di Assoturismo, Federazione Italiana del Turismo [3] Indagine: Italian consumer sentiment during the coronavirus crisis (Le sensazioni dei consumatori italiani durante la crisi da coronavirus) di McKinsey & Company [4] The risk of COVID-19 transmission in train passengers: an epidemiological and modelling study (Il rischio di trasmissibilità di COVID-19 tra i passeggeri in treno: uno studio epidemiologico e di modellazione) di Oxford Academic

Informazioni su Klook

Fondata nel 2014, Klook è una piattaforma di prenotazione di attività e servizi di viaggio leader a livello mondiale. Klook permette ai viaggiatori di tutto il modo di scoprire, prenotare e vivere le migliori esperienze in ogni parte del mondo, in qualsiasi momento. Offre ai viaggiatori un modo semplice per scoprire le attrazioni principali, i tour, i trasporti locali, cibo e bevande ed esperienze uniche in giro per il mondo sul sito web e sulla premiata App di Klook (premiata come Best of Year da Google Play e Apple App Store). Ogni giorno, i viaggiatori di Klook soddisfano il loro desiderio e la loro spontaneità di viaggiare scegliendo tra oltre 100.000 offerte in più di 400 destinazioni.

Con 28 uffici in tutto il mondo, i servizi di Klook sono disponibili in 14 lingue, e supportano 41 valute. Lasciatevi ispirare da Klook su www.klook.com/it, il blog suwww.klook.com/it/blog/o su Instagram con @klook_it

