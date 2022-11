KX supporta B2C2 per l'analisi del Trading, promuovendo ulteriori innovazioni nel settore degli asset digitali

LONDRA, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- KX, produttore di kdb+, il motore di analisi e database delle serie temporali più veloce al mondo, annuncia che B2C2, il principale fornitore di liquidità cripto al mondo e pioniere di asset digitali, ha ampliato il suo utilizzo del software di analisi ad alte prestazioni in tempo reale di KX, tra cui l'implementazione del potente strumento di visualizzazione KX Dashboards. Man mano che un numero sempre maggiore di aziende istituzionali entra nel mondo delle criptovalute, l'aumento dell'uso di KX consentirà a B2C2 di offrire ai clienti prodotti e servizi personalizzati a un livello più simile a quello di una banca d'investimento di primo livello.

KX, che ha costruito la sua tecnologia negli ambienti di dati più esigenti dei mercati dei capitali, fornisce a B2C2 una solida piattaforma di analisi in tempo reale ad alta velocità e potenti dashboard per una visualizzazione dettagliata dei dati, business intelligence e capacità di reporting che si adattano perfettamente alle esigenze dei mercati digitali. Con kdb+ al suo centro, lo stack tecnologico di analisi KX offre a B2C2 la capacità di elaborare e analizzare enormi quantità di dati, sia in serie temporali che relazionali, a velocità e scala per un'intelligenza più ricca e fruibile, e un processo decisionale critico di frazione di secondi.

L'adozione dei dashboard KX, lo strumento di visualizzazione interattivo e robusto per kdb+, segue un accurato processo di valutazione di B2C2, che lo utilizza in tutta l'azienda.

Nicola White, CEO del gruppo B2C2: "Siamo lieti di lavorare con KX, che supporta B2C2 nella fornitura di informazioni e decisioni di trading basate sui dati in tempo reale nei mercati degli asset digitali. KX è nota e rispettata per la sua tecnologia leader del settore in tutte le principali istituzioni finanziarie del mondo e la sua collaborazione con esse è in linea con le capacità dei nostri clienti e delle controparti".

James Corcoran, Chief Growth Officer di KX, ha dichiarato: "Siamo lieti di rafforzare ulteriormente il nostro rapporto di lunga data con B2C2 supportando la sua continua innovazione e crescita nel settore degli asset digitali. La tecnologia KX ha dimostrato di migliorare una vasta gamma di dati e sistemi di trading mission-critical in operazioni front-office, middle-office e back-office per la maggior parte delle principali banche di primo livello, broker e società di investimento al mondo. I nostri servizi si sono estesi ad altri importanti attori dell'ecosistema finanziario globale, tra cui i mercati cripto. Insieme possiamo continuare a promuovere l'innovazione in tutto il settore dei servizi finanziari in espansione".

Il successo di B2C2 si basa sulla tecnologia nativa delle cripto, sulla sofisticata produzione sistematica del mercato e sulla gestione del rischio, nonché sull'innovazione continua dei prodotti. È un leader riconosciuto nel settore degli asset digitali e fornisce liquidità affidabile in molteplici condizioni di mercato, consentendo a un'ampia gamma di investitori, tra cui istituzioni più grandi come banche di investimento e hedge fund, di accedere a criptovalute e prodotti derivati.

Creata per il moderno ecosistema di dati, la tecnologia KX è in grado di inserire, archiviare, gestire e analizzare, dati di serie temporali e dati relazionali a velocità e scalabilità enormi, indipendentemente da dove si trovi all'interno di un'organizzazione. I suoi solidi Dashboard di visualizzazione e l'ampia integrazione con strumenti di business intelligence di terze parti consentono agli utenti di prendere decisioni più rapide e informate in tempo reale, fornendo un ROI rapido e un valore aziendale misurabile. Un recente studio Forrester Consulting Total Economic Impact ha rilevato che i clienti potrebbero ottenere un ritorno sull'investimento del 315% (ROI) e meno di 6 mesi di ritorno sull'implementazione di KX.

Informazioni su KX

KX è il creatore di kdb+, valutato in modo indipendente come il database e il motore di analisi delle serie temporali più veloce al mondo. Creata per gli ambienti di dati più esigenti, la tecnologia KX gode della fiducia delle principali aziende al mondo per le loro applicazioni di dati mission-critical. Il nostro software leader nel settore elabora e analizza le serie temporali e i dati relazionali a velocità e scala senza pari, consentendo informazioni più ricche e utilizzabili per guidare le decisioni. Consentiamo agli sviluppatori e ai data Engineer di costruire applicazioni basate sui dati ad alte prestazioni e di turbocaricare i loro strumenti di analisi preferiti nel cloud, on-premises o in edge. Parte di FD Technologies plc, KX opera in oltre 15 sedi tra Europa, Nord America e Asia Pacifico.

Per maggiori informazioni, visitarewww.kx.com

Informazioni su B2C2

Più di un semplice fornitore di liquidità, B2C2 è un pioniere di asset digitali che costruisce l'ecosistema del futuro. La società ha sbloccato l'accesso istituzionale alle cripto fornendo liquidità affidabile in tutte le condizioni di mercato. Il successo di B2C2 si basa sulla tecnologia nativa delle cripto e sull'innovazione continua dei prodotti, rendendola il partner preferito di diverse istituzioni a livello globale. Fondata nel 2015 e per la maggioranza di proprietà del gruppo finanziario giapponese, SBI, B2C2 Ltd ha sede nel Regno Unito, con uffici negli Stati Uniti e in Giappone.

B2C2 Ltd è registrata in Inghilterra e Galles con il numero di iscrizione al registro delle imprese 07995888 e la sua sede legale è 86-90 Paul Street, Londra, EC2A 4NE. B2C2 Ltd è la società madre del gruppo di società B2C2. I prodotti possono essere forniti da diversi membri del gruppo di aziende B2C2, a seconda della giurisdizione del cliente e dello stato normativo del prodotto e/o del membro del gruppo B2C2. B2C2 è un marchio registrato.

