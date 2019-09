L'Aeroporto internazionale di Hamad trasforma il terminale per milioni di passeggeri in occasione del festival "Estate in Qatar"

L'HIA aveva realizzato una zona dedicata al patrimonio culturale in cui i passeggeri potevano immergersi in oltre 260 ore di rappresentazioni culturali e tradizionali tra cui una "Opportunità di foto in costume tradizionale" che permetteva ai viaggiatori di provare i costumi tradizionali del Qatar con la consegna di foto Polaroid, vari spettacoli di danza tradizionale del Qatar e un artista calligrafico che scriveva i nomi dei passeggeri utilizzando la calligrafia araba tradizionale. Le attività artigianali comprendevano l'attivazione di body art all'henné e un creatore di reti, con la distribuzione di caffè arabo e datteri.

L'area per bambini aveva offerto ai bambini di tutte le età diversi giochi come un'esperienza Lego gigantesca e un muro su cui dipingere. Nell'area per bambini era presente una zona di attivazione nutrizionale con la distribuzione gratuita di merende sane e di biglietti di auguri per l'Eid. Le attività di ritorno a scuola hanno aiutato a coinvolgere i bambini e a prepararli allo spirito della stagione scolastica.

HIA aveva organizzato 98 ore di spettacoli artistici diversificati in giro per il terminal rappresentati da spettacoli originali e multicolori, con costumi caratteristici e statue viventi.

Commentando sul successo dell'"Estate in Qatar", l'ingegnere Badr Mohammed Al Meer, direttore operativo dell'Aeroporto internazionale di Hamad, ha dichiarato: "Siamo orgogliosissimi del successo del programma Estate in Qatar che ha messo sicuramente in evidenza il nostro comune impegno a promuovere il Qatar come destinazione d'elezione e a far risplendere la sua cultura ospitale".

Al Meer ha aggiunto: "Per molti, gli aeroporti sono associati allo stress e all'ansia di essere puntuali. Tuttavia, HIA cerca continuamente di offrire la possibilità di viaggiare in modo efficiente e senza problemi, in particolare attraverso il nostro programma "Aeroporto intelligente". Gestiamo i passeggeri senza intoppi e rendiamo possibile un'esperienza aeroportuale divertente come nessun'altra. Migliaia di passeggeri hanno gradito le nostre attività, partecipando con entusiasmo e documentando le loro esperienze sui social media. Intendiamo continuare a contraddistinguere HIA come un aeroporto dove le esperienze dei passeggeri sono senza uguali, evidenziando contemporaneamente il Qatar come destinazione turistica preferita con esperienze di classe mondiale".

Situato ai margini del Golfo Persico, il placido ambiente marino dell'Aeroporto internazionale di Hamad offre uno sfondo perfetto per i suoi eleganti elementi architettonici, supportati da sistemi aeroportuali avanzati in linea con la sua visione di "Aeroporto intelligente". Operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, l'aeroporto dispone di due piste, una torre di controllo all'avanguardia per il traffico aereo e gestisce attualmente 30 milioni di passeggeri e 360.000 aeromobili l'anno. Con oltre 40.000 metri quadrati di punti vendita al dettaglio, ristoranti e bar, strutture wellness senza rivali e una collezione di opere d'arte uniche di artisti di fama internazionale, HIA è una destinazione a sé stante, progettata per il viaggiatore moderno.

