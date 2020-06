La partnership tra Suning International e ICE si consolida, ampliando l'impostazione strategica delle importazioni internazionali

Recentemente, Suning International ha lanciato il padiglione Authentic Italian sulla piattaforma e-commerce di proprietà di Suning, Suning.com. Il padiglione Authentic Italian è una collaborazione tra Suning International e l'Italian Trade Agency (ITA) per creare una piattaforma online col fine di promuovere i prodotti italiani per il consumo domestico in Cina. Consente a più consumatori cinesi di scegliere merci italiane di alta qualità selezionate dai buyer internazionali di Suning International senza viaggiare all'estero. Inoltre, Suning International lavora ad una serie di padiglioni nazionali grazie ai suoi vantaggi nell'operare all'estero.

Suning International aiuta i piccoli e medi brand di alta qualità ad entrare nel mercato cinese, soprattutto quei marchi emergenti che hanno una distinta riconoscibilità all'estero ma non hanno acquisito popolarità nazionale in Cina. Sfruttando le fondamenta dei vantaggi di Suning della piena scena localizzata, la catena completa, e la soluzione di commercializzazione multi-canale, Suning aggrega prontamente il pubblico targetizzato sulla piattaforma, completa il packaging commerciale e fornisce campagne localizzate e strategie di vendita.

Nel fornire negozi aggiuntivi per i retailer e-commerce tradizionali, Suning offre anche una una soluzione personalizzata di ciclo completo "contenuto + marketing + canali" come selezione del buyer, incubazione IP e scenari di contenuto innovativo come attributi del brand. Suning si impegna a fondo per attrarre una popolazione cinese sempre più personalizzata e giovane con consumi di maggior livello.

La stretta collaborazione tra Suning International e ITA indica che Suning utilizzerà ulteriormente i vantaggi delle risorse di sviluppo dell'integrazione online e offline, continuerà a mettere in luce lo smart retail come modello principale che guida la trasformazione del settore retail globale, e promuoverà ancora di più la cooperazione con produttori di marchi esteri molto noti per far sì che stili di vita stranieri più originali incontrino le esigenze dei consumatori per elevare sia il consumo di qualità che l'esperienza del servizio.

Informazioni su Suning Holdings Group

Fondata nel 1990, Suning è una delle aziende commerciali leader in Cina con due società quotate in Cina e Giappone. Nel 2019, Suning Holdings Group si è classificata tra le prime tre fra le 500 maggiori aziende non statali in Cina con un fatturato annuo di 602,5 miliardi di RMB (circa 77,24 miliardi di euro) e ha continuato a guidare la lista nella categoria dell'internet retail. In linea con la missione aziendale di "Guidare l'ecosistema tra i vari settori creando una qualità di vita eccellente per tutti," Suning ha rafforzato e ampliato il suo core business nel retail attraverso un ecosistema aziendale comprendente vari settori verticali, quali l'immobiliare commerciale, servizi finanziari e sport. Suning.com, la controllata principale pioniera nel retail online e offline, è stata inserita nella classifica Fortune Global 500 per tre anni consecutivi dal 2017 al 2019.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179470/Suning_ITA.jpg

