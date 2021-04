La prima CUPRA elettrica, a -30 °C

- CUPRA Born viene sottoposta agli ultimi test invernali vicino al Circolo Artico prima del lancio

- In oltre 1.000 test, gli ingegneri ne mettono alla prova la tecnologia all'avanguardia, il dinamismo e il comfort

MARTORELL, Spagna, 7 aprile 2021 /PRNewswire/ -- L'inverno ad appena pochi chilometri dal Circolo Artico. Temperature che raggiungono i 30 °C sotto zero e un circuito su un lago ghiacciato di 6 km2. I progettisti CUPRA hanno trascorso due anni in questo ambiente ostile, utilizzando una tecnologia all'avanguardia per portare lo sviluppo di CUPRA Born al massimo livello.