L'ELLINIKON, UNO DEI PIÙ GRANDI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AL MONDO, INIZIA I LAVORI DELLA RIVIERA TOWER, L'EDIFICIO PIÙ ALTO DELLA GRECIA CHE STA ATTIRANDO INVESTITORI, PARTNER E VISITATORI

Lamda Development guida il futuro della rigenerazione urbana e dello sviluppo economico sostenibile e tecnologico con la nuova città pianificata di Ellinikon.

ATENE, Grecia, 8 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Lamda Development ha iniziato ad Atene i lavori di palificazione dell'iconica Riviera Tower, l'edificio più alto della Grecia e il suo primo grattacielo in assoluto, che sarà completato entro marzo 2026. La Riviera Tower, alta 200 metri, è solo uno dei punti di forza dell'Ellinikon, uno dei più grandi e ambiziosi progetti di riqualificazione urbana al mondo. Una smart city di 6,2 milioni di metri quadrati, sostenibile e progettata sul territorio del vecchio aeroporto internazionale di Atene, il progetto sta definendo un nuovo standard globale per la progettazione urbana resiliente, lo smart living e le opportunità di crescita degli investimenti allineati ai principi ESG, quasi raddoppiando la quantità di spazio verde nell'area metropolitana di Atene e portando a un significativo sviluppo economico. Una vera e propria città di 15 minuti costruita da zero, l'Ellinikon offrirà offerte residenziali, commerciali, per il tempo libero, per la vendita al dettaglio, per la ristorazione, per l'intrattenimento, per l'istruzione e per lo sport, diventando destinazione la più innovativa e interessante d'Europa per gli abitanti del luogo e per i visitatori internazionali.

Progettata da Foster + Partners, la Riviera Tower sarà caratterizzata da una serie di residenze e attici da una a cinque camere da letto, che offriranno ai residenti una vista spettacolare e un facile accesso alla spiaggia e al porto turistico da 310 posti barca.

«Ci troviamo in un momento storico in cui lo sviluppo sostenibile e gli investimenti devono essere audaci per poter cambiare il modo in cui concepiamo le esperienze urbane», ha dichiarato Odisseas Athanasiou, CEO di Lamda development. "L'Ellinikon trasformerà sia la Grecia che il mondo, diventando punto di riferimento per creare spazi aperti intelligenti e stimolanti che entusiasmino le persone, migliorando in modo significativo la sostenibilità dei luoghi in cui viviamo, lavoriamo e ci divertiamo. Nonostante le sfide economiche globali, siamo in linea con i tempi e non vediamo l'ora di completare la prima fase nel 2026".

Questo progetto porta diversi primati in Grecia, tra cui:

l'Ellinikon Park, il più grande parco costiero d'Europa, composto da 2 milioni di mq di spazi verdi con oltre 1 milioni di nuovi alberi e piante, tutti della zona.

La Riviera Tower, il primo grattacielo residenziale e l'edificio più alto della Grecia, che offrirà una vista mozzafiato sul parco e sul mare, combinando la sostenibilità verde con uno stile eccezionale, con precertificazione LEED v4 BD +C a livello Gold.

La Riviera Galleria, una meta di prim'ordine ad Atene, con case di couture internazionali, negozi di punta e marchi emergenti imperdibili, oltre a raffinate opzioni di ristorazione, stagliate sulla maestosa vista del lungomare della Riviera ateniese. È stata completata una precertificazione LEED GOLD per la Riviera Galleria.

Un centro commerciale di 185.000 metri quadrati, il più grande e contemporaneo complesso commerciale della Grecia, che offre una nuova filosofia nello shopping, nel lavoro e nell'intrattenimento, nonché il primo centro commerciale in Grecia a ottenere la certificazione LEED Gold.

Un porto turistico da 310 ormeggi, si tratta del primo porto turistico esclusivo della Grecia a offrire capacità di ormeggio su larga scala per mega yacht situati all'interno del fronte costiero migliorato lungo 3,5 km.

Con un design resiliente e sostenibile dal punto di vista ambientale, caratterizzato da un'economia netta a zero emissioni attraverso l'uso di strategie all'avanguardia per la conservazione dell'energia e sistemi di riduzione delle emissioni. L'Ellinikon soddisferà autonomamente le proprie esigenze di irrigazione ed elettricità.

Caratteristiche intelligenti uniche come l'infrastruttura elettronica dei veicoli, la navigazione AR, l'IoT negli spazi residenziali e commerciali e sensori idrici intelligenti per la resilienza costiera.

Oltre ai costanti progressi nella costruzione del progetto, con il completamento della fase 1 previsto per il 2026, l'Ellinikon sta attirando molto interesse da parte di investitori, consumatori e pubblico. La prima parte dell'Ellinikon Park consegnata al pubblico, l'Experience Park, ha superato il milione di visite in meno di un anno. Inoltre, l'Ellinikon Experience Centre, un centro visitatori unico e straordinario che consente di scoprire la futura città della Ellinikon, è diventato una destinazione di Atene.

Ellinikon ha collaborato con alcune delle menti creative più importanti al mondo, tra cui Foster + Partners, Kengo Kuma & Associates, gli architetti Aedas e Sasaki per il design, mentre marchi di fama mondiale hanno firmato accordi e memorandum d'intesa per farne parte. Si prevede che il progetto genererà l'incredibile cifra di 14 miliardi di EUR in aumenti delle entrate statali e85.000 posti di lavoro, rappresentando circa il 2,4 % del PIL della Grecia.

I due principali distretti commerciali dell'Ellinikon uniranno marchi globali riconosciuti e nomi locali di qualità, conferendo un carattere unico greco all'esperienza come parti vitali del nuovo ecosistema. La Riviera Galleria, progettata da Kengo Kuma, offrirà una vera esperienza di lifestyle, circondata da un'architettura sofisticata. L'Hub commerciale sarà costituito dal più grande centro commerciale della Grecia, un parco commerciale di nuova generazione con negozi e spazi d'ufficio all'avanguardia in un «centro commerciale ibrido» di nuova generazione. Sono già stati concordati accordi preliminari per il50% degli spazi affittabili. Si prevede che questa percentuale raggiungerà il 65% nel 2023.

Per il 20% della Riviera Galleria è già stato concordato uno spazio affittabile, che dovrebbe raggiungere il 50% alla fine del 2023.

Sono inoltre molto richiesti i prodotti residenziali dell'Ellinikon, che sono diversi da qualsiasi altra cosa in Grecia e che spaziano da unità di lusso verdi e tecnologicamente avanzate a ville sul mare su misura e residenze moderne e di tendenza, accanto a spazi verdi lussureggianti. L'interesse in Grecia è stato senza precedenti da quando il progetto è stato lanciato a livello locale, con i primi prodotti residenziali già venduti sul mercato, per un totale di 1,1 miliardi di EUR in impegni degli acquirenti. Lamda Development prevede di portare presto ulteriori offerte residenziali sul mercato internazionale.

Altri punti salienti in merito allo sviluppo includono il Mixed Use Tower all'interno dell'Hub commerciale, che diventerà il nuovo prestigioso indirizzo commerciale di Atene e l'edificio commerciale più alto della Grecia, e il Casinò resort, un hotel di lusso a 5 stelle con un'area di gioco rinomata e spazi per riunioni e conferenze.

Gli altri due hotel includono il Marina Hotel, che offre un'esperienza di lusso ai visitatori che arrivano in yacht o a coloro che fuggono dalla città per un soggiorno cosmopolita, e il Beach Hotel, che riunirà lusso e intimità al dinamismo della città di Atene per tutto l'anno.

Questo entusiasmo nei confronti del progetto si riflette anche nel sovrafinanziamento per lo sviluppo nei primi cinque anni, e una parte di tale finanziamento deriva dal green bond di 230 milioni di EUR di Lamda Development, che era aperto al pubblico e ha ricevuto investimenti da organizzazioni come l'European Bank of Reconstruction e Development. I proventi di questo green bond alimenteranno elementi di sostenibilità, come lo sviluppo di edifici a basse emissioni di carbonio, infrastrutture verdi e spazi verdi, che contribuiranno tutti a raggiungere gli obiettivi del Ellinikon di neutralità climatica e autosufficienza per le esigenze di irrigazione ed elettricità.

Mirando a diventare un modello globale per lo sviluppo economico e il design sostenibile, l'Ellinikon aprirà una nuova era di smart living in città e contribuirà a soddisfare la necessità globale di uno sviluppo dell'ambiente consapevole e radicale e dell'impegno per creare spazi accessibili, inclusivi e verdi.

