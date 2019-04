Leo Messi e Gabriel Jesus fanno sudare gli avversari nella nuova campagna internazionale di Gatorade®

Gatorade alimenta gli atleti per aiutarli a far sudare i propri avversari con distintivi in stoffa, ritratti e il mondo

CHICAGO, 8 aprile 2019 /PRNewswire/ -- La bevanda sportiva numero uno al mondo, Gatorade® sa che i migliori atleti sono quelli che si impegnano, si allenano e sudano per far sudare gli avversari. Gatorade presenta oggi in anteprima la sua campagna internazionale 2019 "Make Them Sweat" che ha come protagonisti il cinque volte vincitore del Pallone d'oro e e il quattro volte vincitore della UEFA Champions League, Leo Messi, insieme alla stella emergente del Manchester City F.C. Gabriel Jesus. Molto sudore viene versato dagli atleti che, spinti da Gatorade, si allenano per ogni turno della competizione, facendo sudare tutti e tutto quello che si trova nel loro percorso verso la grandezza. .

Leo Messi Makes Them Sweat

"Lavorare alla nuova pubblicità di Gatorade è stato davvero divertente. Mi piace l'idea dietro lo spot pubblicitario perché i miei avversari mi danno sempre le motivazioni per essere migliore," ha dichiarato Messi. "Gatorade è parte del nostro lavoro di tutti i giorni e mi aiuta a ottenere prestazioni migliori."

"Mentre preparo le partite, l'obiettivo è sempre lo stesso: avere un vantaggio rispetto agli avversari. Gatorade mi aiuta a ricaricarmi e reintegrarmi, anche durante le partite più impegnative," ha dichiarato Jesus.

La campagna graficamente impreziosita spinge il messaggio #MakeThemSweat sul campo e oltre. Alimentati da Gatorade, i calciatori di tutto il mondo fanno sudare i loro avversari con il loro caratteristico gioco di gambe e la precisione lungo tutto il campo. E non sono solo i loro avversari che sudano: i distintivi in stoffa sulla maglia di un avversario e i ritratti di leggende i cui record sono a rischio, stanno sudando tutti.

La campagna integrata include i contenuti creativi basati sulla stella e introduce una suite di risorse digitali e social altamente visive. L'artista colombiano Diego Patiño, di Brooklyn, New York, porta un elemento colorato e grafico alla campagna, con illustrazioni disegnate a mano che appariranno sui canali digitali, mentre il lavoro del famoso illustratore di calcio Dan Leydon compare in una serie di adesivi social.

"Questa campagna porta un tono leggero a un motivatore comune ai migliori atleti del mondo: fai sudare i tuoi avversari," ha dichiarato Emiliano Di Vincenzo, General Manager, Gatorade International. "Gatorade è orgoglioso di alimentare e potenziare i migliori atleti del mondo: dal campo alla pista. Gatorade è supportato dalla ricerca scientifica sportiva per aiutare gli atleti a migliorare e mantenere le loro prestazioni. E sappiamo che non importa quale sia lo sport o il terreno di gioco, i migliori atleti sono quelli che si mettono al lavoro e puntano a dare il massimo, mentre gli avversari inseguono e sudano per tenere il passo."

Gli atleti perdono molta acqua con il sudore, è pertanto essenziale sopperire a questa perdita per poter dare il massimo. Gatorade è leader nell'alimentare le prestazioni atletiche. Contiene liquidi, carboidrati ed elettroliti per aiutare gli atleti a reidratarsi, rigenerarsi e rifornirsi. Per venire incontro alle richieste degli atleti, Gatorade, con il supporto del Gatorade Sports Science Institute (GSSI), crea prodotti supportati dalla scienza sportiva più recente e sviluppati in collaborazione con i più grandi atleti al mondo per offrire potenza, liquidi e nutrienti in tutte le fasi dell'attività atletica.

Gatorade è uno sponsor orgoglioso della UEFA Champions League.

Contatto organi di stampa:

Emily Christopher, emily.christopher@pepsico.com

Informazioni su Gatorade

La Gatorade Company, una divisione di PepsiCo, offre innovazioni per le prestazioni sportive studiate per venire incontro alle necessità degli atleti a tutti i livelli di competizione e per una vasta gamma di sport. Sostenuto da oltre 50 anni di storia nello studio dei migliori atleti del mondo e basato su anni di idratazione e ricerca nutrizionale sportiva presso il Gatorade Sports Science Institute, Gatorade fornisce prodotti scientificamente formulati per venire incontro alle necessità sportive degli atleti in tutte le fasi dell'attività atletica. Per maggiori informazioni e un elenco completo di prodotti, visitare il sito web Gatorade.com.

Informazioni su PepsiCo

I prodotti PepsiCo sono apprezzati dai consumatori più di un miliardo di volte al giorno in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo. Nel 2018 PepsiCo ha generato ricavi netti per 64 miliardi di dollari, grazie a un portafoglio di prodotti e alimenti complementari tra cui Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker e Tropicana. Il portafoglio di prodotti PepsiCo comprende una vasta gamma di alimenti e bevande gustose, tra cui 22 marchi che generano oltre 1 miliardo di dollari ognuno secondo una stima delle vendite al dettaglio annuali.

A guidare PepsiCo è la nostra visione di essere il leader globale per alimenti e bevande convenienti: Winning with Purpose. "Winning with Purpose" riflette la nostra ambizione di vincere in modo sostenibile nel mercato e di integrare le nostre idee in tutti gli aspetti del business. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.pepsico.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/846448/PepsiCo_Gatorade.jpg

Related Links

https://www.pepsico.com



SOURCE The Gatorade Company