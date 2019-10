LG SIGNATURE al centro della scena al gala dell'American Ballet Theatre

Nell'ambito di una collaborazione coreografata volta ad elevare ulteriormente la percezione di LG SIGNATURE nei consumatori più esigenti, la partnership con l'ABT ha rappresentato la singolare eleganza di LG SIGNATURE al gala. Il noto fotografo Mark Seliger, conosciuto per i suoi accattivanti lavori hollywoodiani per Vanity Fair e per i suoi ritratti fortemente stilizzati di celebrità, ha fotografato il "SIGNATURE Look" dei VIP ospiti al gala."Come estimatore di lunga data della National Ballet Company d'America, è stato per me un onore avere avuto l'opportunità di dare vita, assieme a LG SIGNATURE, a una nuova esperienza di gala dell'ABT," ha affermato Seliger. "Dagliospitiai ballerini, dalla location all'integrazione del sofisticato marchio LG SIGNATURE, la serata è stata all'insegna della grazia e dell'eleganza."Con un tocco unico alle tradizionali foto sul tappeto rosso, Seliger ha fotografato i principali ballerini dell'ABT prima del gala e poi ha dato agli ospiti la possibilità unica di essere ritratti in una foto con la compagnia di danza. All'interno di una postazione fotografica LG SIGNATURE, gli ospiti hanno posato davanti a uno sfondo con l'immagine dei ballerini, diventando in questo modo la "prima ballerina" di Selinger.

"Ci sono poche occasioni eleganti come il gala autunnale del'American Ballet Theatre," ha dichiarato David VanderWaal, Vicepresidente Marketing Senior di LG Electronics USA, responsabile di LG SIGNATURE negli Stati Uniti. "LG SIGNATURE è orgogliosa di celebrare l'eleganza senza pari dell'ABT e dei suoi sostenitori attraverso l'elegante fotografia firmata Mark Seliger."

Migliorando l'esperienza degli ospiti del gala, LG SIGNATURE ha trasformato l'ingresso del Koch Theater in una spettacolare galleria che mostra il concept "l'arte dell'essenza" alla base dell marchio LG SIGNATURE. I prodotti LG SIGNATURE sono realizzati con precisione per consumatori sofisticati e appassionati di balletto, e incarnano raffinatezza, lusso e purezza, ha aggiunto Vander-Waal.

Nella galleriasono stati messi in evidenza i pluripremiati prodotti LG SIGNATURE - guidati dal nuovissimo 8K OLED TV da 88 pollici (con immagini 16 volte più nitide rispetto all'HDTV), e una serie di elettrodomestici intelligenti con tecnologia Wi-Fi, tra cui frigoriferi, purificatori d'aria e combinazioni lavatrice/asciugatrice - il tutto combinando un design sofisticato con le esclusive caratteristiche di LG SIGNATURE.

Informazioni su LG SIGNATURE

LG SIGNATURE è il primo marchio ultra-premium che abbraccia diverse categorie di prodotto di LG Electronics, innovatore mondiale. Per i consumatori più esigenti, LG SIGNATURE è stato progettato per offrire un'esperienza di vita all'avanguardia, pura, sofisticata e lussuosa. Combinando il meglio di tutto ciò che LG offre, i prodotti distintivi di LG SIGNATURE sono stati progettati pensando alla loro vera essenza - semplificati per concentrarsi sulla funzione essenziale di ogni prodotto, pur mantenendo il design moderno e caratteristico di LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.

Informazioni su LG Electronics USA

LG Electronics USA, Inc., con sede a Englewood Cliffs, New Jersey, è la società sussidiaria del Nord America di LG Electronics, Inc., innovatore mondiale nella tecnologia e nella produzione del valore di 54 miliardi di dollari. Negli Stati Uniti, LG commercializza un'ampia gamma di elettrodomestici innovativi, prodotti per l'intrattenimento domestico, telefoni cellulari, display commerciali, sistemi di climatizzazione, soluzioni di energia solare e componenti per veicoli. Il tema marketing "Life's Good" racchiude il modo in cui LG si dedica alla felicità delle persone superando le aspettative di oggi e domani. LG è Partner of the Year ENERGY STAR® 2019. www.LG.com.

Informazioni su American Ballet Theatre

Riconosciuto da un atto del Congresso degli Stati Uniti come National Ballet Company® d'America, l'American Ballet Theatre è una delle più grandi compagnie di danza al mondo. Poche compagnie di balletto possono compararsi all'ABT in termini di insieme di dimensione, portata e raggio d'azione. Fondato nel 1940, l'ABT si esibisce per più di 300.000 persone ogni anno. Ha effettuato più di 30 tour internazionali in 45 paesi ed è stato sponsorizzato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti in molti di questi impegni. In linea con il suo impegno di lunga data di avvicinare il meglio della danza al più vasto pubblico possibile, l'ABT ha ottenuto un successo straordinario dai suoi recenti impegni a Hong Kong, Brisbane, Singapore, Oman e Parigi.

