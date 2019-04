LifeScan ha nominato Brian Heald come nuovo Direttore Prodotto

Più recentemente, Heald è stato Amministratore Delegato di Glutalor Medical, che produce e commercializza tecnologia avanzata di monitoraggio continuo della glicemia (CGM). Durante la maggior parte della sua carriera lavorativa ha ricoperto ruoli di dirigenza senior presso Roche Diabetes Care in qualità di SVP Direttore Ricerca Mondiale e Sviluppo e Direttore del CdA, SVP Direttore delle Operazioni e Sviluppo per North America.

"Siamo contentissimi di avere con noi qualcuno con il talento di Brian per questo entusiasmante nuovo capitolo della storia di LifeScan," ha dichiarato Val Asbury, Presidente e Amministratore Delegato di LifeScan. "In un momento in cui stiamo cercando di crescere e di ampliare la gestione del diabete e delle malattie croniche, Brian conosce lo spazio dei dispositivi per diabete meglio di chiunque altro e sa anche come innovare e sfidare lo status quo. Siamo entusiasti di vedere il nostro futuro con Brian all'interno del team."

In qualità di Direttore Prodotto Heald, seguirà tutti gli aspetti dello sviluppo del prodotto inclusi la R&S, lo sviluppo digitale, la normativa, clinica e partnership, nonché il LifeScan Institute. Heald gestirà anche lo sviluppo di prodotti e i servizi con partner strategici attuali e futuri di LifeScan, come Welldoc, creatore del pluripremiato sistema terapeutico digitale BlueStar®, che alimenta OneTouch Reveal® Plus ed è il primo sistema terapeutico digitale approvato dalla FDA per adulti con diabete di tipo 2. "Sono impaziente di lavorare con un'azienda come LifeScan che vanta una tradizione nella cura del paziente e nella qualità dei prodotti," ha dichiarato Heald. "Riuscire a mettere insieme questa stimata storia con le sue opportunità di crescita future e le nostre potenzialità che ci permettono di essere d'aiuto a un numero sempre maggiore di persone nel mondo sono senza limiti."

Informazioni su LifeScan

Con la visione di eliminare i limiti del mondo per le persone affette da diabete, LifeScan è un'azienda leader mondiale nel monitoraggio della glicemia nel sangue, a livello mondiale e più di 20 milioni di persone si affidano ai prodotti del marchio OneTouch per aiutarsi nella gestione dei loro diabeti. Da oltre 35 anni, LifeScan è saldamente impegnata a migliorare la qualità della vita delle persone affette da diabete sviluppando prodotti che si caratterizzano per semplicità, precisione e fiducia. Per maggiori informazioni, visitare i siti www.LifeScan.com e www.OneTouch.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/847255/Lifescan_Inc___Brian_Heald.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749088/Lifescan_Logo.jpg

Related Links

http://www.lifescan.com



SOURCE Lifescan, Inc.