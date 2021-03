LimaCorporate E HSS Inaugurano Il Primo Centro Di Design E Stampa 3D Di Impianti Ortopedici Complessi Su Misura All' Interno Di Un Ospedale

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italia, 24 marzo 2021 /PRNewswire/ -- LimaCorporate S.p.A., (Lima), uno dei principali produttori a livello globale di impianti protesici, e l'Hospital for Special Surgery (HSS), decretato il miglior ospedale ortopedico per undici anni consecutivi negli Stati Uniti, da U.S. News & World Report, annunciano oggi l'apertura del primo Centro di Design e Stampa 3D di impianti ortopedici complessi su misura all' interno di un ospedale.

Situato all'interno del campus principale di HSS a New York City, il Centro, che prende il nome di ProMade PoC (Point of Care - Punto di cura) ed è regolato dall'FDA, offrirà opportunità nuove e più accessibili ai pazienti statunitensi che necessitano di soluzioni ortopediche personalizzate e avrà un impatto a livello mondiale sull'evoluzione e il progresso di queste complesse procedure.

"Questa collaborazione senza precedenti ci consente di proseguire nella nostra campagna per l'avanzamento del settore muscoloscheletrico per i pazienti di HSS e non solo," afferma Louis A. Shapiro, CEO e Presidente di HSS. "Quasi mezzo secolo fa, gli esperti di HSS svilupparono l'attuale sostituzione protesica totale di ginocchio, cambiando la vita di milioni di pazienti. Oggi, assieme a LimaCorporate, speriamo di accelerare le soluzioni per la protesica muscoloscheletrica espandendo il nostro ecosistema e dotando i chirurghi delle migliori tecnologie disponibili a sostegno del loro lavoro."

Le soluzioni specifiche per paziente, come quelle che verranno disegnate e prodotte al ProMade PoC Center, sono usate per i casi più complessi e sono preventivamente disegnate in modo virtuale per meglio adattarsi all'anatomia specifica del paziente. Grazie al Trabecular Titanium, la tecnologia di LimaCorporate brevettata e riconosciuta a livello mondiale, i pazienti beneficeranno della comprovata risposta biologica con il tessuto osseo e della capacità di stampare in 3D qualsiasi tipo di forma. I pazienti di HSS saranno visitati in loco e proprio in loco verrà disegnato e creato il loro impianto protesico. Questo servizio di design e produzione sarà disponibile anche per i pazienti di altri ospedali statunitensi.

La nuova struttura sintetizza la visione congiunta delle due aziende e darà vita ad una collaborazione ancora più forte tra HSS e LimaCorporate, che dal 2016 lavorano in sinergia sulle soluzioni personalizzate per i pazienti. Ora, insieme sotto lo stesso tetto, i pazienti beneficeranno sia dell'esperienza di HSS nella cura clinica e nell'ingegneria biomedicale, sia della competenza di LimaCorporate nel campo della tecnologia, del design e della stampa 3D. Le interazioni giornaliere tra gli ingegneri ProMade di LimaCorporate e i chirurghi e ingegneri di HSS permetteranno di attingere ad una nuova intelligenza collettiva, facendo leva su forze congiunte per migliorare le soluzioni e risolvere casi ortopedici tra i più complessi al mondo.

"L'apertura del ProMade PoC Center rappresenta un nuovo passo verso la realizzazione del nostro obiettivo: restituire l'emozione del movimento ai pazienti, aiutando i chirurghi a migliorare l'esito operatorio in seguito a interventi di sostituzione articolare," afferma Luigi Ferrari, CEO di LimaCorporate. "Non siamo estranei alla sfida dello status quo e, grazie a questa collaborazione all'avanguardia, continueremo a innovare per rispondere alle necessità dei pazienti. Siamo entusiasti di condividere la nostra conoscenza con HSS e impegnarci reciprocamente nell'avanzamento di cure sempre più focalizzate sul paziente."

"Mentre la maggior parte dei pazienti che necessita di una sostituzione articolare ha trattamenti simili e "standard", queste soluzioni personalizzate stampate in 3D daranno sollievo ai casi più gravi di pazienti che convivono da decenni con problemi articolari, avanzando al contempo quello che era un processo di produzione internazionale." Continua Leonard Achan, RN, MA, ANP, Chief Innovation Officer di HSS. "Grazie alla produzione personalizzata in 3D di LimaCorporate, speriamo anche di accelerare l'innovazione della cura ortopedica delle articolazioni, progettando nuovi prodotti e nuove soluzioni per i pazienti di tutti gli Stati Uniti."

HSS è stato uno dei primi ospedali a riconoscere i benefici offerti dall'avere ingegneri e reparto produttivo all'interno dell'ospedale. Il suo team di ingegneri, riconosciuto a livello mondiale, si è formato nel 1976. I benefici della collaborazione giornaliera tra chirurghi e ingegneri sono stati dimostrati da HSS con un susseguirsi di innovazioni sia negli impianti che nella tecnica ortopedica. Uno degli avanzamenti di maggiore successo è il disegno del primo ginocchio a stabilizzazione posteriore di John N. Insall MD e Albert Burstein PhD.

Con oltre 14 anni di esperienza clinica, LimaCorporate è stata apripista nella stampa 3D, riconoscendone il potenziale nella protesica ortopedica, proprio quando la stampa 3D del titanio stava salendo alle luci della ribalta. La visione pioneristica e l'investimento continuo hanno consentito a LimaCorporate di restituire l'emozione del movimento a centinaia di migliaia di pazienti nel mondo. Questa nuova struttura consentirà di espandere ulteriormente la portata globale.

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda ortopedica globale focalizzata su innovazione digitale e impianti personalizzati al servizio della cura del paziente. Le soluzioni tecnologiche e all'avanguardia sviluppate dall'azienda sono a disposizione dei chirurghi per migliorare l'esito operatorio su pazienti sottoposti a sostituzione articolare.

L'obiettivo principale di LimaCorporate è fornire ai chirurghi soluzioni ortopediche ricostruttive e su misura per migliorare la qualità della vita dei pazienti e restituire loro la gioia del movimento.

L'azienda ha sede in Italia e opera direttamente in oltre 20 paesi nel mondo. LimaCorporate offre impianti primari e di revisione per le grandi articolazioni e soluzioni complete per le estremità, inclusa la fissazione.

Per maggiori informazioni: www.limacorporate.com

A proposito di HSS

HSS è il leader mondiale in ambito accademico e medicale per la salute muscoloscheletrica. Secondo il News & World Report (2020-2021), 'Hospital for Special Surgery è al primo posto nella classifica degli ospedali Statunitensi in ambito ortopedico (per l'undicesimo anno consecutivo) e al quarto posto in ambito reumatologico. È stato nominato leader anche nell'ortopedia pediatrica da U.S. News & World Report che lo ha incluso nella lista "Best Children's Hospitals" (2020-2021). HSS è classificato al primo posto anche da Newsweek.

Fondato nel 1863, l'ospedale vanta da sempre l'incidenza più bassa di complicazioni e riammissioni della nazione per quanto concerne l'ortopedia. Riporta anche uno dei tassi più bassi di infezione. HSS è stato il primo ospedale di New York a ricevere per quattro volte consecutive il "Magnet Recognition for Excellence in Nursing Service" dal centro di accreditamento infermieri americano. Lo standard globale per la sostituzione totale di ginocchio è stato sviluppato nel 1969 da HSS.Affiliato al Weill Medical College, HSS ha la sua sede principale a New York City con istituti anche in New Jersey, Connecticut, a Long Island, nelle regioni del Westchester County dello stato di New York e in Florida. In aggiunta alla cura del paziente, HSS è leader anche nella ricerca, nell'innovazione e nella formazione. Il centro di ricerca HSS comprende 20 laboratori, 300 persone ed è focalizzato sull'avanzamento della salute muscoloscheletrica attraverso la prevenzione della degenerazione, riparazione e rigenerazione dei tessuti.

L' HSS Global Innovation Institute si è formato nel 2016 per la ricerca di nuove cure, terapie e dispositivi. L' HSS Education Institute è considerato leader nell'avanzamento della conoscenza sulle patologie muscoloscheletriche per medici, infermieri, professionisti del settore sanitario, apprendisti accademici e consumatori in più di 130 paesi. L' istituzione collabora con centri di medicina e altre organizzazioni per il miglioramento della qualità e del valore delle cure muscolo muscoloscheletriche e per rendere le cure HSS più accessibili a livello internazionale e nazionale.

