Lione sostituirà Siviglia in occasione della International Champion Cup 2018; annunciato il programma aggiornato

L'Olympique Lyonnais (Lione), squadra francese che ha al suo attivo sette vittorie di questa competizione, sostituirà il Sevilla F.C. in questo torneo. Il Sevilla non potrà partecipare a causa degli impegni per le qualificazioni per gli europei e per le date previste della Supercoppa di Spagna.

La stagione scorsa il Lyon si è aggiudicato il terzo posto nella Lega 1 ed è guidata dagli attaccanti Mariano Diaz, Memphis Depay e Bertrand Traore.

Il Lyon affronterà il FC Internazionale Milano il 4 agosto nello Stadio via Del Mare a Lecce, Italia (20:05 ora locale).

Il Lyon si recherà anche a Londra per giocare contro il Chelsea nello Stamford Bridge il 7 agosto (20:05 ora locale). A breve sarà annunciata anche la terza partita, quella finale.

Oltre a ospitare il Lyon, il Chelsea giocherà contro l'Inter nell'Allianz Riviera Stadium a Nizza, Francia il 28 luglio (20:05 ora locale).

Il Chelsea affronterà anche la rivale Arsenal della Premier League presso lo stadio Aviva a Dublino il 01 agosto (20:05 ora locale).

In seguito verranno annunciate le partite finali che si giocheranno in Europa.

La caccia alla Coppa di questo anno vede impegnati 18 tra i migliori club al mondo che giocheranno 27 partite negli Stati Uniti, in Europa e Singapore, e che lavoreranno per favorire quella che è la missione di questo sport così importante: trasformare la presenza del calcio europeo nel mondo.

La International Champions Cup 2018 avrà un format nuovo con partite che saranno giocate dal 20 luglio al 12 agosto. Mentre nei tornei precedenti c'era un vincitore di ogni continente partecipante, la struttura della competitzione di questo anno ha un format più coeso, che prevede un solo campione globale.

Per avere il programma completo del torneo e altri dettagli visitare http://www.internationalchampionscup.com

La International Champions Cup 2018 è presentata da Heineken USA e sponsorizzata da MasterCard International, Ally Financial, Konami Digital Entertainment, XYIENCE Energy Drink, VIVID SEATS, ed Hertz.

Programma 2018

Venerdì 20 luglio

Manchester City F.C. contro Borussia Dortmund – Chicago, Soldier Field

Sabato 21 luglio

F.C. Bayern Munich contro Paris Saint-Germain – Klagenfurt, stadio Wörthersee

Domenica 22 luglio

Liverpool F.C. contro Borussia Dortmund – Charlotte, stadio Bank of America

Mercoledì 25 luglio

A.S. Roma contro Tottenham Hotspur F.C. – San Diego, stadio SDCCU

Borussia Dortmund contro S.L. Benfica – Pittsburgh, Heinz Field

Juventus F.C. contro F.C. Bayern Munich – Philadelphia, Lincoln Financial Field

Manchester City F.C. contro Liverpool F.C. – New York, MetLife Stadium

A.C. Milan contro Manchester United F.C. – Los Angeles, Stub Hub Center

Giovedì 26 luglio

Club Atlético de Madrid contro Arsenal F.C. – Singapore, stadio National

Sabato 28 luglio

Manchester United F.C. contro Liverpool F.C. – Ann Arbor, stadio Michigan

F.C. Bayern Munich contro Manchester City F.C. – Miami, stadio Hard Rock

FC Barcelona contro Tottenham Hotspur F.C. – Los Angeles, Rose Bowl

S.L. Benfica contro Juventus F.C. – New York, Red Bull Arena

Arsenal F.C. contro Paris Saint-Germain, Singapore, stadio National

Chelsea F.C. contro FC Internazionale Milano – Nice, Allianz Riviera

Lunedì 30 luglio

Paris Saint-Germain contro Club Atlético de Madrid – Singapore, stadio National

Martedì 31 luglio

Manchester United F.C. contro Real Madrid C.F. – Miami, stadio Hard Rock

Tottenham Hotspur F.C. contro A.C. Milan – Minnesota, stadio U.S. Bank

FC Barcelona contro A.S. Roma – Dallas, stadio AT&T

Mercoledì 01 agosto

Arsenal F.C. contro Chelsea F.C – Dublin, stadio Aviva

Sabato 4 agosto

Real Madrid C.F. contro Juventus F.C. – Washington D.C., FedEx Field

A.C. Milan contro FC Barcelona – Bay Area, stadio Levi's

FC Internazionale Milan contro Olympique Lyonnais – Lecce, Stadio Via del Mare

Martedì 7 agosto

Real Madrid C.F. contro A.S. Roma – New York, stadio MetLife

Chelsea F.C. contro Olympique Lyonnais – Londra, Stamford Bridge

