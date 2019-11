LLC Insurance Company Ingosstrakh-Life premiata ai Best for Life Design Awards 2019

MILANO, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Il forum internazionale "Best for Life Design Awards" si è tenuto l'8 novembre 2019 a Milano, dove "Ingosstrakh-Life", parte di Ingosstrakh (uno dei cinque maggiori assicuratori in Russia), ha vinto il premio "DESIGN of POS Materials" grazie al suo progetto "Investing in Health" (Investimento nella salute). Il premio per il prodotto assicurativo "Investments in health," che è stato realizzato insieme con UniCredit in Russia, sta a confermare la forte alleanza tra il Gruppo Generali e il loro partner strategico UniCredit e una società controllata di Generali in Russia-Ingosstrakh.

La partecipazione di Ingosstrakh-Life in uno dei principali forum internazionali di architettura e design prova che per il prodotto assicurativo non si tratta solo di alta qualità del contenuto e dei servizi ma anche il modo in cui viene visto dai consumatori, la sua posizione, immagine, soprattutto quando si deve scegliere un'assicurazione sulla vita. Il cliente ha bisogno di aiuto nel capire ogni dettaglio del prodotto e perché ne ha bisogno e il visual design gioca un ruolo importante in questo senso.

L'obiettivo principale del design di un prodotto assicurativo vita e della sua immagine è quello di far capire al cliente quali sono i suoi servizi, benefici e valore. Il cliente paga per avere il livello di comfort corrispondente. Inoltre, il progetto "Investing in Health" è stato creato per il settore premium, dove l'alto livello di qualità in ogni aspetto è indispensabile e dove ogni decisione viene presa individualmente.

"Siamo contenti di ricevere il riconoscimento e la risposta degli esperti, del settore, dell'opinione pubblica, dei clienti e dei partner, in quanto rappresentano la conferma di un buon risultato. Ma al di là del risultato, sussiste un diligente lavoro congiunto, che è stato premiato con il premio internazionale," ha affermato Vladimir Chernikov, Amministratore Delegato di "Ingosstrakh-Life."

Profilo della compagnia: LLC insurance company Ingosstrakh-Life è parte di Ingosstrakh Group ed è specializzata in assicurazioni vita, infortuni e salute. La compagnia è stata istituita nel 2003 come ente giuridico separato da Ingosstrakh, in conformità con i requisiti legislativi sulla separazione delle compagnie che trattano assicurazioni sulla vita ed altri tipi di assicurazione. Ingosstrakh è presente sul mercato internazionale e russo dal 1947 ed è leader tra le compagnie di assicurazioni russe. Ingosstrakh è uno dei cinque maggiori assicuratori in Russia, mentre Ingosstrakh-Life è tra i dieci maggiori assicuratori in Russia e rinomato per essere un partner assicurativo affidabile.

SOURCE Insurance Company Ingosstrakh-Life