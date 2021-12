Luca Belardi pubblica un documentario sui bambini della regione del Donbass, tormentata dalla guerra

LONDRA, 1 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- L'artista italiano di storyboard Luca Belardi e la documentarista ungherese Maia Nogradi hanno realizzato il film "Per i bambini del Donbass" ("For the Children of Donbass"), disponibile su Visione TV dal 21 novembre. Durante la prima settimana, il film ha ottenuto oltre 26 mila visualizzazioni.