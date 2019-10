Lupita Nyong'o si unisce a Michael Kors per Watch Hunger Stop

"Watch Hunger Stop aiuta a finanziare pasti per le scuole, cosa che ha un impatto diretto nel raggiungimento della parità di condizioni di rendimento per gli alunni svantaggiati," aggiunge Nyong'o. "Quando gli alunni possono mangiare, possono rendere meglio a scuola, il che porta a sua volta a maggiori opportunità nella vita. Nel fare ciò, Michael Kors e il WFP agevolano quotidianamente migliori opportunità per donne e bambine."

La talentuosa Nyong'o, la cui straordinaria carriera comprende un debutto a Broadway con nomination ai Tony in Eclipsed, il suo ruolo di Patsey nel film 12 Anni Schiavo, per il quale ha vinto un Oscar, e vari ruoli in film come Black Panther, Queen of Katwe e Star Wars: Il risveglio della Forza, fra gli altri, è nel pieno di un anno vorticoso. Oltre ai ruoli in Noi e nella commedia zombi Little Monsters, ha scritto un libro per bambini, Sulwe, che Simon & Schuster pubblicherà il 15 ottobre. L'adattamento pianificato di Nyong'o e Danai Gurira del romanzo "Americanah" ha ricevuto un ordine straight-to-series da HBO Max, come serie televisiva limitata a 10 episodi. Nyong'o reciterà nella serie, mentre Gurira scriverà l'episodio pilota e farà da showrunner. Nonostante i tanti impegni, Nyong'o crede nell'uso del suo talento e della sua influenza per sostenere le cause che sono importanti per lei. E' un'attivista impegnata per le donne e le bambine e una convinta sostenitrice della conservazione della fauna selvatica, in qualità di ambasciatrice Global Elephant per l'organizzazione internazionale di conservazione WildAid.

"Lupita è intelligente, talentuosa, compassionevole e forte, con una straordinaria capacità di ispirare gli altri," ha detto Michael Kors. "Sono entusiasta che si sia unita a noi nella lotta contro la fame. La sua empatia, onestà e dedizione ne farà una potente forza di cambiamento nello sforzo di costruire un mondo a fame zero."

Il tema della campagna Watch Hunger Stop di quest'anno è FOOD IS LOVE, parole che Kors usa spesso quando parla del perché si è avvicinato al problema. Aiutare a nutrire i bambini vuol dire curarsi di loro, condividere le loro speranze e i loro sogni, sostenerli mentre trovano la loro strada nel mondo. I pasti scolastici forniscono ai bambini nelle zone di insicurezza alimentare la nutrizione di cui hanno bisogno per crescere e prosperare. Essi offrono anche un incentivo alle famiglie a mandare i loro figli, soprattutto le bambine, a scuola.

T-SHIRT E BORSE TOTE LOVE

Ogni ottobre, per celebrare la Giornata Mondiale del Cibo il 16 ottobre, Michael Kors offre prodotti in edizione speciale disegnati appositamente per raccogliere fondi per il WFP. Quest'anno, i prodotti sono una t-shirt e una borsa tote con la parola LOVE. Semplici e impattanti, la t-shirt e la tote LOVE saranno disponibili per acquisti online e in negozi lifestyle Michael Kors selezionati in tutto il mondo a partire dal 1° ottobre. Per rendere una buona cosa ancora migliore, Michael Kors donerà 100 pasti in più al WFP se i clienti le "indossano e condividono" scattandosi un selfie mentre sfoggiano le loro t-shirt o tote LOVE Watch Hunger Stop e le postano online con l'hashtag #watchhungerstop.* La t-shirt unisex, offerta in bianco e nero, sarà in vendita a $40. La tote in tela nera con manici in pelle sarà venduta a $59. Per ogni t-shirt o tote LOVE venduta, Michael Kors donerà tutti i profitti ai bambini bisognosi attraverso il World Food Programme.*

ALTRI MODI PER DONARE

Durante il mese di ottobre, i clienti possono fare una donazione direttamente al WFP alla cassa negli store Michael Kors selezionati in tutto il mondo. Appena $5 nutrono un bambino a scuola per un mese.

In paesi selezionati, i visitatori del sito WatchHungerStop.com possono cliccare il link che trovano sullo schermo per donare direttamente al WFP.

"Il cibo è un bisogno semplice ed essenziale, ma le soluzioni per combattere la fame devono essere ben ponderate," ha detto Michael Kors. "Abbiamo sostenuto i programmi di pasti scolastici del WFP nel corso degli anni perché mirano a rendere le comunità più forti e più autosufficienti. Loro capiscono anche quanto sia importante fornire le possibilità alle donne e alle bambine di spezzare il circolo vizioso della povertà. Siamo fieri di lavorare a fianco a loro per un mondo a fame zero."

*DETTAGLI DEL PROGRAMMA: per ogni LOVE t-shirt o tote Watch Hunger Stop acquistata in un negozio Michael Kors o sul sito web ufficiale, Michael Kors donerà il 100% dei profitti (equivalente a 100 pasti o 25 dollari americani) al WFP. Per ogni selfie con LOVE t-shirt o tote Watch Hunger Stop, Michael Kors donerà 100 pasti (US $25) al WFP. Michael Kors donerà fino a due milioni di pasti al WFP al 31/03/2020. Il WFP non pubblicizza alcun prodotto o servizio.

Informazioni su Watch Hunger Stop

Watch Hunger Stop, costituita nel 2013, raccoglie fondi e consapevolezza per aiutare a raggiungere un mondo a Fame Zero. Il partner del brand in questo impegno è il World Food Programme (WFP) delle Nazioni Unite, e i fondi raccolti vanno a sostegno del programma di pasti scolastici del WFP. Nel 2015, Michael Kors è stato nominato Ambasciatore Mondiale contro la Fame per il World Food Programme; nel 2016, è stato premiato con il McGovern-Dole Leadership Award dal WFP USA per i suoi sforzi dedicati ad evidenziare ed allentare la crisi della fame.

Informazioni su Michael Kors

Michael Kors è uno stilista pluripremiato di fama mondiale di accessori di lusso e prêt-à-porter. La sua azienda omonima, fondata nel 1981, produce attualmente una gamma di prodotti sotto Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors e Michael Kors Mens, comprendente accessori, prêt-à-porter, scarpe, tecnologia indossabile, orologi ed una linea completa di profumi. I negozi Michael Kors operano nelle città più prestigiose del mondo. Inoltre, Michael Kors gestisce flagship digitali in Nord America, Europa e Asia, offrendo ai clienti una fluida esperienza multi-canale.

Informazioni sul World Food Programme

Il World Food Programme delle Nazioni Unite ha la missione di salvare vite nelle emergenze e di cambiare la vita a milioni di persone attraverso lo sviluppo sostenibile. Il WFP opera in oltre 80 paesi nel mondo, dando cibo a popolazioni che si trovano in situazioni di conflitto e disastri, e gettando le fondamenta per un futuro migliore.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Non si deve fare indebito affidamento su queste dichiarazioni perché sono soggette a numerose incertezze e fattori relativi alle operazioni e al contesto imprenditoriale dell'azienda, che sono tutti difficili da prevedere e molti sono fuori dal controllo dell'azienda. Le dichiarazioni previsionali includono informazioni riguardanti i possibili o presumibili risultati futuri delle operazioni, comprese le descrizioni della sua strategia aziendale. Queste dichiarazioni spesso includono parole come "potrebbe," "sarà," "dovrebbe," "crede," "prevede," "anticipa," "intende," "pianifica," "stima" o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa sono basate su presupposti che l'azienda ha delineato alla luce dell'esperienza di gestione nel settore così come delle sue percezioni di trend storici, condizioni attuali, sviluppi futuri attesi ed altri fattori che ritiene appropriati sotto queste circostanze. Si deve comprendere che queste dichiarazioni non sono garanzie di performance o di risultati. Esse coinvolgono rischi conosciuti e sconosciuti, incertezze e ipotesi. Sebbene l'azienda creda che queste dichiarazioni previsionali siano fondate su presupposti ragionevoli, bisogna essere consapevoli che molti fattori potrebbero influenzare i suoi reali risultati finanziari o gli esiti delle operazioni e potrebbero far sì che i risultati reali divergano sostanzialmente da quelli contenuti in queste dichiarazioni previsionali.

